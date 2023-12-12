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В музее-заповеднике Чехова «Мелихово» создадут театрально-выставочный и научный центр

12 декабря 2023, 20:34
Фото: Мособлархитектура

Фото: Мособлархитектура

Музей-заповедник Чехова «Мелихово» ждёт комплексная реконструкция. На его территории создадут театрально-выставочный и научный центр, рассказали авторы проекта на организованном Мособлархитектурой VII Форуме проектировщиков Московской области.
«Это самый крупный в стране музей Чехова, место, где писатель создал многие свои выдающиеся произведения. Проект реконструкции поможет ему стать важным культурным центром, увеличить объем музейного пространства. Литературная зима, музыкальная весна, театральное лето и кино-осень – эти программы рассчитаны на то, чтобы музей жил и развивался всесезонно. Здесь будет создана новая инфраструктура: арт-кампус и Чехов-центр с концертным залом, фондохранилище и научный отдел», – поделилась планами главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.
Строительство и реконструкцию развернут вне зоны охраны объекта культурного наследия – усадьбы Чехова. Проект реконструкции музейного комплекса разработала архитектурная мастерская «Рождественка», известная проектами по сохранению исторического наследия в Москве, Тарусе и на Соловках.


По словам архитектора-реставратора Наринэ Тютчевой, территория музея-заповедника будет разделена на несколько тематических садов. Помимо центральной, мемориальной части с домом писателя, появится Литературный сад, где посетители смогут познакомиться с творчеством Чехова до основной экспозиции, а также Театральный сад.

Ещё одно направление – создание театрально-выставочного пространства. В музее работает свой театр, где играет полноценная труппа с художественным руководителем. Это будет первая попытка реализовать в сельской местности настоящий репертуарный театр, который будет давать 180 спектаклей в год.

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В Псковской области создан Музей партизанской славы
12 декабря 2023, 18:00

Фото: фотобанк Московской области

В посёлке городского типа Дедовичи Псковской области создали Музей партизанской славы, который откроется уже в январе следующего года.
Отмечается, что это филиал Музея обороны и блокады Ленинграда.

Создание экспозиции приурочено к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, а в её центре — история партизанского обоза, который в марте 1942 года доставил из Псковской области в блокированный город продукты.

«Мы также расскажем о том, как управлялось партизанское движение из Ленинграда, что представлял этот край до войны и как действовали пришедшие сюда немцы. Всё это нужно для того, чтобы создать полную и объективную картину мира, существовавшего на оккупированной территории», – поделилась в беседе с «Петербургским дневником» директор Музея обороны и блокады Ленинграда Елена Лезик.

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#выставка
#история
#музей
#культура
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В Подмосковье начала работать выставка с новогодним вернисажем «Зима-Чародейка»
12 декабря 2023, 16:46

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В Люберцах началась выставка с новогодним вернисажем «Зима-Чародейка». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Выставка открылась в музейно-выставочном комплексе городского округа Люберцы. В комплексе объединены три учреждения культуры: Люберецкий Краеведческий музей, Музей истории и культуры поселка Малаховка и Люберецкая Картинная галерея.

Для жителей и гостей региона представлены в рамках экспозиции работы, которые будут посвящены зимнему времени года. Посетители выставки смогут окунуться в снежные городские и деревенские пейзажи, которые представлены на полотнах художниками, а также ознакомится с натюрмортами, портретами и жанровыми работами.

Экспозиции для посещения продолжат свою работу до 21 января 2024 года. Более подробную информацию о выставке, билетах и времени работы можно найти на официальном сайте «Музейно-выставочный комплекс».

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#музей
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#комплекс
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#подмосковье
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В Коломне стартовала выставка «Сказки из жизни. Мой стиль начался с Брейгеля…»
12 декабря 2023, 14:48

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В Коломенской картинной галерее открылась выставка «Сказки из жизни. Мой стиль начался с Брейгеля…». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Выставка члена Союза художников России Дины Ельцевой проходи в коломенской картинной галерее.

Для посетителей будут представлены работы художницы, в которых отображена современная деревня, чьи жители стали персонажами ее произведений. Кроме этого, особенный стиль Дине помогли сформировать русские пословицы, которые легли в основу написания некоторых произведений. В данном жанре художница работает со студенческих годов.

Стоит отметить, что посетить выставку в Коломне жители и гости Московской области смогут до 31 января 2024 года.

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#музей
#художник
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Депутат Хамзаев предложил включать исторические справки в кино и сериалы об ОПГ
12 декабря 2023, 13:37

Фото: istockphoto.com/seyfettinozel

Депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с инициативой обязать создателей сериалов и кино о возникновении и становлении организованной преступности, включать в начало информационные справки о последствиях событий.
Он отметил, что зачастую ленты, посвящённые социальным событиям 1980-1990 годов, когда были широко распространены ОПГ, имеют популярность у зрителей. При этом, есть опасения, что такие картины могут быть неправильно восприняты, в с=частности, молодыми людьми, способствовать романтизации бандитизма и вызвать негативные последствия в обществе.

«Прошу рассмотреть вопрос о возможности внесения изменений в нормативно-правовые акты в части введения обязанности для производителей кинолент, многосерийных телевизионных сериалов, сюжет которых связан с историей становления и развития криминальных группировок в России, интегрировать информационные вставки в начале серий с целью ознакомления граждан с последствиями деятельности ОПГ, количеством жертв, погибших в результате криминальных конфликтов», — приводит RT текст обращения депутата на имя главы Минкульта Ольги Любимовой.

В то же время, спорные ситуации возникают не только в кинематографе, но и на телевидении. Так, у россиян, а также у некоторых политиков и депутатов вызвало вопросы возвращение на «Первый канал» ведущей Жанны Бадоевой, которая с началом СВО демонстрировала поддержку Украине. Как пишут argumenti.ru, депутат Госдумы Нина Останина ещё до этого случая призывала уволить её и не допускать до эфира.

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#картины
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#кино
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В Московской области пройдет музыкальную программу «Любо, братцы, любо!»
12 декабря 2023, 12:34

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В Черноголовке Московская областная филармония представит программу по роману Василия Шукшина. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Премьера программы состоится 17 декабря в Доме ученых Научного центра РАН в Черноголовке.

Мероприятие посвящено памяти известного кинорежиссера, актера, сценариста Василия Шукшина. зрителей не только познакомят с с историей его жизни, но и покажут размышления о любви к ближнему, к родной земле и традициям, о поиске смысла жизни и живой веры. Также программа будет наполнена юмором, лирическими моментами и русскими народными и казачьими песнями.

Кроме этого, для зрителей также выступят Государственный академический оркестр солистов «Русские узоры» Московской областной филармонии и дирижер Надежда Терёхина.

​Начало спектакля в 18:00. Билеты модно приобрести в кассах Дома ученых НЦ РАН.

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Учащиеся Подмосковья посетили открытие кино-лектория на выставке «Россия»
12 декабря 2023, 11:27

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Ученики и студенты Подмосковья посетили открытие кино-лектория на Форуме-выставке «Россия». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Открытие кино-лектория на Форуме-выставке «Россия» на ВДНХ посетили около 100 обучающихся школ и учреждений СПО Московской области.

В рамках открытия гостям показали  фильма «Артек: большое путешествие», в котором рассказывается о семейный ценностях, детях и взрослых, а также о  дружбе и взаимовыручке. 

«Посещение открытия кино-лектория на Форуме-выставке Россия на ВДНХ оказало глубокое влияние на обучающихся. Фильм „Артек: большое путешествие“ стал источником вдохновения, личностного роста и понимания важности семейных ценностей. Хочется надеяться, что подобные мероприятия будут проводиться и в будущем, чтобы дети могли получить не только академические знания, но и моральные ценности, которые помогут им стать лучшими людьми», —отметили в ведомстве.

Стоит отметить, что открытие также присутствовал  режиссер и сценарист фильма «Артек: большое путешествие» Армен Ананикян. Он рассказал детям о процессе съемок фильма и ответил на интересующие их вопросы.

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В Подмосковье работает выставка живописи XX–XXI веков «Игра в пространство»
12 декабря 2023, 10:07

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В музее «Новый Иерусалим» проходит выставка живописи XX–XXI веков «Игра в пространство». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
В рамках выставки для жителей и гостей представлены свыше 80 работ из коллекции таких знаковых мастеров живописи, как Давид Бурлюк, Филипп Малявин, Александр Осмеркин и Петр Кончаловский.

Всего эк позиции поделены на три раздела: «В пространстве пейзажа», «Человек в пространстве» и «Пространство и время». Благодаря делению выставки на части посетители могут погрузиться в тему работы художника с пространством и увидеть, как работают различные подходы к созданию художественных произведений.

Стоит отметить, что выставка продолжит свою работу до  28 января 2024 года. Подробную информацию о билетам и времени работы можно узнать на официальном сайте музея «Новый Иерусалим».

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«С трудом ест»: Медики пытаются спасти истощенную Наталью Дрожжину
Shot: медики пытаются спасти весящую меньше 40 килограммов актрису Дрожжину
12 декабря 2023, 09:14

Фото: РИА Новости / Владимир Трефилов

Актриса Наталья Дрожжина стала весить меньше 40 килограммов. У нее обострились проблемы с внутренними органами, сейчас врачи пытаются спасти ее. Об этом сообщает телеграм-кнаал SHOT.
Дрожжина, известная по ролям в «Семнадцати мгновениях весны» и »Интердевочке»  последний год жила в сильном стрессе. Сейчас она оформляет инвалидность. 26 мая 2023 года Дрожжина получила 4 года колонии условно по делу о хищении имущества семьи Алексея Баталова. Ее мужу, юристу Михаилу Цивину, дали 5 лет в колонии общего режима.

До этого сообщалось, что артистка может умереть от голодания, поскольку она не может нормально есть вследствие паралича лица после перенесенного инфаркта

Ранее ассистент Иосифа Пригожина заявил о подозрении на воспаление лёгких у продюсера. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#здоровье
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Киножурналист Шнейдеров выступил против запрета «Слова пацана»
11 декабря 2023, 20:20

Фото: istockphoto.com/ipopba

Киножурналист, телерадиоведущий Давид Шнейдеров объяснил, что сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» нельзя запрещать, поскольку это всего лишь кино, которое облачает мрачные стороны нашей действительности, которые нельзя игнорировать полностью.
«Это история нравственного падения и разложения, очень жёстко показывающая опасность этих группировок. Это колоссальное предупреждение нам всем, что может вернуться в нашу жизнь! Сериал сделан талантливо, профессионально, но это всего лишь сериал. Запрещать его не нужно не только потому, что это технически невозможно, но и потому, что кино должно показывать самые острые и самые болезненные точки нашего общества», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Шнейдеров.

Кроме того, по его мнению, сериал «Бригада», вышедший на экран 21 год назад и также завоевавший огромную популярность зрителей, намного опаснее «Слова пацана». При этом, специалист отметил, что тогда дети и подростки также смотрели «Бригаду» и даже играли, пытаясь подражать любимым героям.

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