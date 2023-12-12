В музее-заповеднике Чехова «Мелихово» создадут театрально-выставочный и научный центр

Фото: Мособлархитектура
Музей-заповедник Чехова «Мелихово» ждёт комплексная реконструкция. На его территории создадут театрально-выставочный и научный центр, рассказали авторы проекта на организованном Мособлархитектурой VII Форуме проектировщиков Московской области.
«Это самый крупный в стране музей Чехова, место, где писатель создал многие свои выдающиеся произведения. Проект реконструкции поможет ему стать важным культурным центром, увеличить объем музейного пространства. Литературная зима, музыкальная весна, театральное лето и кино-осень – эти программы рассчитаны на то, чтобы музей жил и развивался всесезонно. Здесь будет создана новая инфраструктура: арт-кампус и Чехов-центр с концертным залом, фондохранилище и научный отдел», – поделилась планами главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.Строительство и реконструкцию развернут вне зоны охраны объекта культурного наследия – усадьбы Чехова. Проект реконструкции музейного комплекса разработала архитектурная мастерская «Рождественка», известная проектами по сохранению исторического наследия в Москве, Тарусе и на Соловках.
Ещё одно направление – создание театрально-выставочного пространства. В музее работает свой театр, где играет полноценная труппа с художественным руководителем. Это будет первая попытка реализовать в сельской местности настоящий репертуарный театр, который будет давать 180 спектаклей в год.
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Лора Луганская