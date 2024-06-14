На Украине допустили второй саммит по Украине с участием России

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Заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил в эфире телеканал «Мы Украина», что Киев активно готовится ко второму саммиту по урегулированию конфликта в стране.
Жовква допустил проведение второго саамита по украинскому конфликту с участием России и отметил, что первая встреча, намеченная на 15-16 июня в Швейцарии, станет инаугурационной.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что на конференции по Украине в Швейцарии сведена не к обсуждению фундаментальных вопросов, а к демагогии и обвинениям в адрес России, вследствие чего Москва откажется от участия во встрече.
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«А на втором саммите, который мы уже планируем, мы будем говорить со странами. Можем говорить также и об определенных форматах участия России», – подчеркнул он.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что на конференции по Украине в Швейцарии сведена не к обсуждению фундаментальных вопросов, а к демагогии и обвинениям в адрес России, вследствие чего Москва откажется от участия во встрече.
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Александр Климов