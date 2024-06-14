Путин: в зоне СВО находится около 700 тысяч российских военных

Фото: сайт Кремля
Семьсот тысяч российских военных находится в зоне спецоперации на Украине. Об этом на встрече с участниками кадровой программы «Время героев» заявил президент Владимир Путин.
«У нас в зоне специальной военной операции почти 700 тысяч человек [находятся]», – сказал российский лидер.
Ранее Путин объяснил, что Россия отодвигает фронт в Харьковской области для снижения атак со стороны украинских неонацистов по Белгороду. Глава государства отметил успехи ВС РФ под Харьковом.
Спецоперация в Донбассе проводится с конца февраля 2022 года. Главы Донецкой и Луганской народных республик обратились к Москве за помощью в противостоянии агрессии со стороны украинских военных по отношению к гражданскому населению.
Читайте также:
Путин объяснил, зачем Россия отодвигает линию фронта на харьковском направлении
Путин пообещал предложить работу ушедшему на СВО экс-мэру Краснодара
Путин встретился с участниками программы «Время героев» в Подмосковье
Никита Кротов