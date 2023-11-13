На Украине готовят процессуальные действия против генералов ВСУ

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На Украине готовят процессуальные действия против ряда генералов ВСУ Об этом сообщил депутат Верховной рады от фракции «Евросолидарность» Алексей Гончаренко.
«На этой неделе будут процессуальные действия по генералам. Банковая (улица, на которой расположен офис Зеленского. —ред.) делает свой ход», — написал Гончаренко в своем Telegram-канале.
Ранее бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович* заявил, что между президентом Владимиром Зеленским и военными разгорелся конфликт. Он также отметил, что нынешняя политика киевского режима носит крайне репрессивный характер. Это касается, в том числе, и тотального запрета русского языка, и гонений на каноническую Украинскую православную церковь.
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*Внесён в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга
Элина Позднякова