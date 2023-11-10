В офисе Зеленского рассказали о планах по увольнению Залужного

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В офисе украинского лидера Владимира Зеленского заявили об отсутствии разговоров об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, об этом сообщил глава офиса Андрей Ермак, в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук.
«Я не слышал об этом. У меня нет такой информации», - прокомментировал ситуацию Ермак.
Напомним, слухи о возможном смещении с должности главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного начались на прошлой неделе, после выхода скандального интервью для британского журнала The Economist. В нём Залужный поставил под сомнение положительный исход украинского контрнаступления, чем ужасно сильно разозлил Зеленского.
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Евгения Парфентьева