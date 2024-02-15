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На Украине официально легализовали медицинский каннабис

15 февраля 2024, 21:01
Фото: iStock/Dolores Preciado

Фото: iStock/Dolores Preciado

На Украине вступил в силу закон о легализации медицинского каннабиса, соответствующая информация опубликована на сайте Верховной рады Украины.
«Закон о регулировании обращения растений рода конопли в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности возвращен с подписью Владимира Зеленского», — говорится в тексте документа.

Украинский лидер Владимир Зеленский заговорил о легализации каннабиса ещё в 2020 году, когда являлся кандидатом в президенты.


В конце 2023 года в Верховной раде Украины подготовили законопроект о легализации медицинской марихуаны. Сперва парламентарии хотели заблокировать этот документ, однако, позже отказались от блокировки.

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#украина
#законопроект
#наркотики
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В УВКПЧ заявили, что не считают удар по Белгороду военным преступлением
15 февраля 2024, 21:46

Фото: iStock/dk_photos

В УВКПЧ заявили, что осведомлены об ударе ВСУ по Белгороду, но не считают его военным преступлением, об этом заявила официальный представитель Управление Верховного комиссара ООН по правам человека в интервью Марта Уртадо для «РИА Новости».
«Управление по правам человека ознакомилось с сообщениями СМИ и заявлениями российских властей относительно жертв среди гражданского населения (в Белгороде). Однако на данный момент мы не в состоянии определить, было ли это военным преступлением», — прокомментировала позицию организации Уртадо.

При этом, ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжарик призвал Украину прекратить атаки по гражданским объектам и напомнили, что они запрещены международным гуманитарным правом.

Напомним, в результате ракетного удара Вооружённых сил Украины по Белгороду погибли 7 человек, включая двеочку, которой исполнился один год. Ещё 18 человек находятся в больнице с травмами разной степени тяжести.

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#всу
#белгород
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Путин поблагодарил рабочих «Уралвагонзавода» за танки и работу на передовой
Путин поблагодарил рабочих «Уралвагонзавода» за качественную военную технику
15 февраля 2024, 20:28

Фото: istockphoto/Alexey Molotov

Президент РФ Владимир Путин во время посещения «Уралвагонзавода» от лица российских бойцов поблагодарил сотрудников предприятия за качественную военную технику, а также за их работу в зоне боевых действий, практически на линии боевого соприкосновения.
Российский лидер со знанием дела перечислил модели танков, выпускаемых знаменитым военным заводом, и высоко оценил их боевые и технические качества. Глава государства сообщил, что ему известно о том, что бригады техников предприятия выезжают в зону специальной военной операции, помогают нашим бойцам с ремонтом практически на линии боевого соприкосновения. За это Владимир Путин выразил рабочим завода особую благодарность.

Нижнетагильский «Уралвагонзавод» — уникальный научно-производственный комплекс России, крупнейший в мире по объемам производства и технологической площади. Бренд УВЗ является символом Нижнего Тагила, промышленного Урала и всего российского танкостроения.

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СБУ предъявила заочные обвинения Дерипаске и задержала его топ-менеджеров
15 февраля 2024, 19:40

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Служба безопасности Украины предъявила заочные обвинения российскому предпринимателю Олегу Дерипаске, об этом ведомство сообщило в своём Telegram-канале.
«СБУ сообщила о подозрении российскому олигарху Дерипаске и задержала его украинских топ-менеджеров, которые поставляли в РФ сырье для производства «Искандеров», — сообщили в ведомстве.

В СБУ уточнили, что украинские предприятия, которыми владеет Дерипаска, поставляли России сырье для металлургической промышленности.

Служба безопасности Украины отметила, что предпринимателю предъявлены обвинения по сети уголовным статьям. При этом, ни одной конкретной статьи в ведомстве не назвали.

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#обвинение
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Столтенберг назвал единственное условие вступления Украины в НАТО
Столтенберг: Украина вступит в НАТО после согласия на это всех участников блока
15 февраля 2024, 19:30

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Украина получит приглашение в НАТО тогда, когда все союзники поддержат это решение. Кроме того, Киву необходимо будет выполнить все необходимые для этого условия.
Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса, отвечая на вопрос, когда Украина сможет присоединиться к блоку. Он также добавил, что в настоящий момент Украина близка к вступлению в НАТО, как никогда ранее, благодаря принятым прежде решениям. О каких именно решениях идёт речь, глава альянса не уточнил.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее также не смог уточнить конкретных сроков присоединения Украины к Североатлантическому блоку. По мнению украинского президента Владимира Зеленского, те страны, которые выступают против вступления Украины в НАТО, «унижают и предают» её.

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#киев
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В Сенате признали, что США не удастся победить Путина
Табервилл: Путин находится на вершине геополитической борьбы
15 февраля 2024, 19:21

Фото: kremlin.ru

Соединённым Штатам не удастся одолеть российского лидера Владимира Путина в геополитической борьбе, с таким заявлением выступил американский сенатор Томми Табервилл в интервью для The Jeff Poor Show.
«Путин находится на вершине этой игры. Американский народ больше не может финансировать это (конфликт на Украине), нам нужны дипломаты, нам нужны люди, которые будут заключать соглашения, делающие этот мир более безопасным местом», — прокомментировал ситуацию Табервилл.

Сенатор убеждён, что США не смогут одолеть Россию в геополитической борьбе. По его словам, чтобы разрешить разгоревшийся конфликт, необходимо приступить к мирным переговорам.

Табервилл также заявил, что бывший американский лидер Дональд Трамп смог бы решить эту проблемы за считанные недели.

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#сша
#россия
#украина
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Путин рассказал о дальнейшей судьбе программы «Молодая семья»
Путин: Действие программы «Молодая семья» будет продлено и после 2025 года
15 февраля 2024, 19:07

Фото: istockphoto/g-stockstudio

Программа «Молодая семья» пользуется и будет пользоваться далее поддержкой со стороны государства. Её действие будет продлено и после 2025 года.
Об этом на встрече с рабочими «Уралвагонзавода» заявил президент РФ Владимир Путин. Российский лидер также отметил, что поддержка молодых семей, а особенно семей с детьми, — это безусловный приоритет для властей страны. Именно поэтому программа «Молодая семья» будет непременно сохранена. Финансирование на эти цели зарезервировано уже на текущий и на 2025 год, сказал глава государства. Но, подчеркнул Путин, она будет действовать и далее.

Президент напомнил, что в прошлом году на финансирование программы «Молодая семья» было выделено из государственного бюджета 14,5 миллиарда рублей. В 2024 году сумма чуть возросла и составит 14,7 миллиарда рублей, сказал Владимир Путин.

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Слабовидящие избиратели смогут проголосовать на 139 подмосковных участках
15 февраля 2024, 19:06

Фото: Istockphoto / Azulillo

Проголосовать на президентских выборах в Подмосковье смогут слабовидящие избиратели. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
«В Московской области определены избирательные участки, для которых изготовят специальные трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеней, в том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля. Эти трафареты будут использовать на 139 избирательных участках региона в местах компактного проживания инвалидов по зрению», – говорится в сообщении.
Список этих избирательных участков можно найти на сайте.

Выборы президента России для удобства избирателей в этом году будут впервые проводить три дня – с 15 по 17 марта.

В Подмосковье к выборам откроют почти 4 тыс избирательных участков. Найти свой участок по адресу места жительства можно по ссылке.

Проголосовать онлайн на федеральной платформе ДЭГ смогут жители 28 регионов, в том числе Подмосковья.

Если планы избирателя изменились, заявление на участие в ДЭГ можно отозвать и проголосовать на избирательном участке по месту прописки.

Чтобы отдать голос не по месту жительства, а там, где удобно, можно воспользоваться сервисом «Мобильный избиратель».

С 17 февраля до 7 марта пройдёт адресное информирование жителей Подмосковья. Более 15 тыс информаторов-членов избирательной комиссии займутся адресным оповещением Московской области о предстоящем голосовании. Все информаторы прошли обучение.

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#московская область
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#участок
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#инвалиды
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В НАТО заявили, что украинские события могут повториться на Тайване
Столтенберг: происходящее на Украине может вскоре произойти на Тайване
15 февраля 2024, 19:03

Фото: РИА Новости/Максим Дурнев

В Конгрессе США должны принять положительное решение по выделению Украине дополнительной помощи, ввиду того, что происходящее там может повториться на Тайване, а это уже непосредственно угрожает американским интересам. Такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг после заседания глав минобороны стран альянса.
«То, что сегодня происходит на Украине, может произойти на Тайване завтра. Это (продолжение поддержки Украины – ред.) важно для нашей безопасности и безопасности США», - заявил Столтенберг.

Он отметил, что рассчитывает на то, что Конгресс США примет решение по выделению дополнительной помощи для Украины.

Столтенберг также добавил, что Страны НАТО планируют предоставить Украине миллион беспилотников, а также создать коалицию по разминированию.

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#страны
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#макрон
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Политолог Демчук: При Трампе русофобия в США останется
15 февраля 2024, 18:44

Фото: РИА Новости/Брайан Смит

Завкафедры сравнительной политологии факультета политологии МГУ, ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН, политолог Артур Демчук заявил, что не стоит надеяться на Дональда Трамп в случае его избрания президентом в вопросе проводимой в отношении РФ политики.
Он отметил, что Трамп не является другом для нашей страны.

«Ни Трамп, ни Байден, если станут президентами, конечно, друзьями России не будут. Русофобия останется. Россия будет восприниматься как стратегический соперник. Если не враг, то по крайней мере как недружественная страна, с которой нужно обращаться достаточно жёстко», — подчеркнул в беседе с Общественной Службой Новостей Демчук.

Польза для России в случае президентства Трампа может быть лишь в том, отмечает эксперт, что для него вопрос Украины является второстепенным, а значит помощь Вашингтона Киеву может быть существенно уменьшена.
Ранее стало известно, что экс-президент США Дональд Трамп хочет вынудить Украину вернуться за стол переговоров с Россией, в случае своего переизбрания на пост американского президента.

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#сша
#россия
#дональд трамп
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