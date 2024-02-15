На Украине официально легализовали медицинский каннабис

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На Украине вступил в силу закон о легализации медицинского каннабиса, соответствующая информация опубликована на сайте Верховной рады Украины.
«Закон о регулировании обращения растений рода конопли в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности возвращен с подписью Владимира Зеленского», — говорится в тексте документа.Украинский лидер Владимир Зеленский заговорил о легализации каннабиса ещё в 2020 году, когда являлся кандидатом в президенты.
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