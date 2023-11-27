На Украине отвергли мирный договор без репараций России

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Заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудра заявила, что Киев не пойдет на мирные переговоры с Россией без репараций со стороны Москвы, передает издание «Цензор».
«Украина никогда не пойдет на это. И мир не уйдет, потому что кто-то должен эти репарации выплатить. Если не Россия, то кто?» — сказала Мудра.
Она напомнила, что 27 октября на саммите лидеров стран Евросоюза было принято решение, о передаче Украине доходов с замороженных средств РФ. По ее словам, существует определённый план, который состоит из нескольких этапов. Мудра объяснила, что сначала финансовые учреждения должны сгенерировать доходы, а уже после Украина сможет забирать активы с общего счета.
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