На Украине признали плачевность своего положения из-за сокращения помощи

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Уменьшение международной помощи усугубит и без того плачевное положение Украины. Об этом заявила Вице-премьер Украины Ирина Верещук, сообщает РИА Новости.
«Поэтому обращаюсь к международным и украинским гуманитарным операторам и донорам. Прошу вас провести ревизию ваших проектных портфелей », — написала Верещук в социальных сетях.Верещук также призвала донорам не распылять ресурсы и сфокусировать их на социально острых приоритетных направлениях.
Также сообщалось, что Европейские государства не смогут заменить объемы финансирования и поставок оружия Соединённых Штатов Америки Киеву. Подробнее об этом читайте в нашей публикации.
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