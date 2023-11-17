Путин назвал проводников для завершения конфликтов

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин сообщил, что культура и спорт являются проводниками для завершения конфликтов. Об этом он заявил в ходе Санкт-Петербургского международного культурного форума.
По словам Путина, политики постоянно борются между собой, военные также с трудом приходят к компромиссу, и лишь деятели культуры способны навести мосты и сделать первые шаги к решению многих проблем.
Такую же миссию несут и деятели спорта, подчеркнул глава государства.
Президент поблагодарил всех культурных деятелей и представителей спорта, поскольку они выполняют благородную и востребованную миссию.
Также российский президент добавил, что конфликтный потенциал увеличивают вульгарная глобализация и культурная экспансия.
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Такую же миссию несут и деятели спорта, подчеркнул глава государства.
Также российский президент добавил, что конфликтный потенциал увеличивают вульгарная глобализация и культурная экспансия.
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Анастасия Чинкова