На Украине прогнозируют подорожание хлеба из-за проблем с электроэнергией

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Президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко сообщил, что хлеб на Украине подорожает примерно на 30% из-за проблем в энергосистеме страны, передает «Зеркало недели».
По словам Дученко, перевод предприятий хлебной отрасли в статус критической инфраструктуры, которая должна получать электроэнергию без перебоев, не помог избежать отключения от энергоснабжения. Он отметил, что имеются все предпосылки для подорожания хлеба уже на десять процентов, а после — еще на двадцать процентов.
Дученко добавил, что из-за проблем с электричеством часть предприятий переходят на электрогенераторы, однако это серьезным образом влияет на стабильность работы и ценообразование.
Напомним, «Укрэнерго» спрогнозировало, что в скором времени на Украине появится серьезный дефицит электроэнергии. На сегодняшний день в стране недостаточно производства энергии для покрытия потребления, даже при импорте из Европы.
Ранее замминистра социальной политики Дарья Марчак заявила, что украинцы должны быть готовы самостоятельно откладывать пенсию и трудиться до глубокой старости на фоне критической ситуации с демографией в стране.
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Дученко добавил, что из-за проблем с электричеством часть предприятий переходят на электрогенераторы, однако это серьезным образом влияет на стабильность работы и ценообразование.
Напомним, «Укрэнерго» спрогнозировало, что в скором времени на Украине появится серьезный дефицит электроэнергии. На сегодняшний день в стране недостаточно производства энергии для покрытия потребления, даже при импорте из Европы.
Ранее замминистра социальной политики Дарья Марчак заявила, что украинцы должны быть готовы самостоятельно откладывать пенсию и трудиться до глубокой старости на фоне критической ситуации с демографией в стране.
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Екатерина Коршунова