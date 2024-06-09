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На Украине прогнозируют подорожание хлеба из-за проблем с электроэнергией

Глава ассоциации пекарей Дученко: хлеб на Украине подорожает примерно на 30%
09 июня 2024, 18:52
Фото: iStock/foodandstyle

Фото: iStock/foodandstyle

Президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко сообщил, что хлеб на Украине подорожает примерно на 30% из-за проблем в энергосистеме страны, передает «Зеркало недели».
По словам Дученко, перевод предприятий хлебной отрасли в статус критической инфраструктуры, которая должна получать электроэнергию без перебоев, не помог избежать отключения от энергоснабжения. Он отметил, что имеются все предпосылки для подорожания хлеба уже на десять процентов, а после — еще на двадцать процентов.

Дученко добавил, что из-за проблем с электричеством часть предприятий переходят на электрогенераторы, однако это серьезным образом влияет на стабильность работы и ценообразование.



Напомним, «Укрэнерго» спрогнозировало, что в скором времени на Украине появится серьезный дефицит электроэнергии. На сегодняшний день в стране недостаточно производства энергии для покрытия потребления, даже при импорте из Европы.

Ранее замминистра социальной политики Дарья Марчак заявила, что украинцы должны быть готовы самостоятельно откладывать пенсию и трудиться до глубокой старости на фоне критической ситуации с демографией в стране.

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#дефицит
«Остался русским»: Развозжаев объяснил провал украинизации Севастополя
Развожаев заявил о провале попыток украинизировать Севастополь
09 июня 2024, 16:56

Фото: istockphoto/Anna Pismenskova

Украинизация Севастополя после 1991 года провалилась. Об этом РИА Новости в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) заявил глава региона Михаил Развозжаев. Губернатор отметил, что Севастополь является «красной тряпкой для врага».
«Тогда вопрос флота решался, воля моряков, адмирала Касатонова позволила остаться в Севастополе русскому флоту, и город все эти годы не подвергся той украинизации, которой его пытались подвергнуть и остался русским», – сказал Развозжаев.

Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий заявлял, что ракетные атаки со стороны украинских боевиков в сторону крымского полуострова являются угрозой для Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Ракеты, которые запускает Украина в сторону юга России, пролетают над ЗАЭС, неся большие риски для ее безопасности.

Губернатор Запорожской области подчеркнул, что он не хочет никого напугать, однако гарантий безопасности для работы ЗАЭС нет.

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#флот
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Объявлены имена шести кандидатов в президенты Ирана
Бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада не допустили до выборов в стране
09 июня 2024, 15:51

Фото: istock / Rainer Puster

Представитель избирательного штаба при МВД Ирана, Мохсен Эслами, официально объявил шесть кандидатов на пост президента страны, передает телеканал IRIB.
В список вошли мэр Тегерана Алиреза Закани, спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф, а также представитель Высшего руководителя Ирана в совете национальной безопасности Саид Джалили. Кроме того, среди претендентов числятся депутат парламента Масуд Пезешкиян, бывший прокурор Мустафа Пурмохаммади и вице-президент Газизаде Хашеми.

Однако бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад и экс-спикер парламента Али Лариджани к выборам не допущены.

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На «СКА Арене» в Петербурге произошел пожар в 225 квадратных метров
09 июня 2024, 14:35

Фото РИА Новости/Павел Бедняков

Пожар площадью около 225 квадратных метров произошел на «СКА Арене» в Северной столице минувшей ночью. Об этом сообщает портал 78.ru. Известно, что в результате инцидента частично пострадала трибуна, а также поверхность арены и щиты с рекламой. Сумма ущерба пока неизвестна. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправная проводка.
До этого сообщалось о пожаре на Гусарской улице Петербурга. При возгорании обрушилась кровля офиса. Людей эвакуировали, пострадавших нет, обстоятельства устанавливаются. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Известно, что офис находится на территории асфальтобетонного завода.

Кроме того, в ГУ МЧС по Петербургу сообщали о пожаре площадью десять квадратных метров в трехкомнатной квартире на Гаванской улице города.

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Глава Гагаузии прибыла в Москву
Гуцул прибыла в Москву на второй съезд оппозиционного блока «Победа»
09 июня 2024, 14:29

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул приехала в Москву для участия во втором съезде молдавского оппозиционного блока «Победа», сообщает РИА Новости.
Съезд проходит в Москве в воскресенье, как ранее анонсировал лидер блока Илан Шор. На мероприятии планируется обсудить позицию по президентским выборам в Молдавии и подготовку к референдуму о вступлении страны в ЕС.

Напомним, что 21 апреля в Москве состоялся съезд молдавских политиков и общественных деятелей, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС. Тогда было объявлено о создании блока «Победа-Виктория», в который вошли партии «Шор», «Шанс», «Виктория», «Возрождение» и «Сила альтернативы и соглашения Молдовы». Илан Шор был избран председателем исполнительного комитета нового блока.

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«Услышали»: Лавров оценил реакцию Запада на слова Путина об оружейных поставках
Лавров оценил реакцию Запада на слова Путина об оружейных поставках
09 июня 2024, 14:18

Фото: сайт Кремля

Слова президента России Владимира Путина о возможных поставках российских вооружений странам-врагам США услышали и поняли на Западе. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. По его словам, там еще есть люди, умеющие анализировать ситуацию.
«Я не сомневаюсь, что услышали. Я не сомневаюсь, что поймут. Там еще остались люди, которые умеют анализировать, а не просто заниматься эскалацией, чтобы понравиться своему радикальному электорату каждый день перед очередной предвыборной кампанией», – сказал Лавров в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Также руководитель внешнеполитического ведомства добавил, что Москва симметрично отвечает на враждебные действия западных стран.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия никому не обязана сообщать регионы поставок дальнобойных вооружений.

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Захарова заявила, что страны Запада строили козни перед проведением ПМЭФ
Захарова: Запад строил козни перед проведением ПМЭФ
09 июня 2024, 13:51

Фото: сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад строили козни и перед Петербургским международным экономическим форумом. Об этом сообщает ТАСС.
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства отметила, что западные страны продолжат строить козни. По словам Захаровой, это также видно по тому, как россиянам не выдают визы, аккредитации и иные документы.

Она заключила, что Россия продолжает заниматься конструктивной повесткой и выстраиванием отношений с мировым ​сообществом.

Напомним, Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. Главной темой форума в текущем году станет «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».

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В США объяснили, почему Байден блокирует вступление Украины в НАТО
BI: Байден блокирует вступление Украины в НАТО из-за опасений перед выборами
09 июня 2024, 12:53

Фото: whitehouse.gov

Президент США Джо Байден может заблокировать вступление Украины в НАТО из-за своих предвыборных опасений, сообщает Business Insider.
«Байден стремится убедить американцев, что Соединенные Штаты не вовлечены в конфликт, чтобы не снизить свои шансы на переизбрание», — говорится в статье.
Обозреватели полагают, что Байден фактически отказал Киеву в поддержке заявки на вступление в альянс. Отмечается, что это стало разочарованием для украинских чиновников, которые активно продвигали идею вступления в НАТО после окончания войны.

Business Insider также приводит слова Байдена из интервью Time, где он заявил, что не готов поддержать вступление Украины в НАТО из-за значительной коррупции, свидетелем которой он был, когда посещал страну в качестве вице-президента.

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Песков: Германия «разрывается», пытаясь одновременно угодить и ЕС, и США
09 июня 2024, 12:41

Фото: Сайт Кремля

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Германия, будучи несамостоятельным государством, старается угодить одновременно Соединенным Штатам, Евросоюзу и НАТО, что приводит к её «разрыву» между ними. Фрагмент интервью с пресс-секретарем президента России опубликовал в своем Telegram-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.
Песков напомнил о словах президента Владимира Путина, который утверждал, что после поражения во Второй мировой войне Германия утратила суверенность и самостоятельность.

«В условиях этого дефицита власти Германии изо всех сил пытаются угодить и Брюсселю, и Вашингтону, и Столтенбергу в НАТО. Представляете, как им приходится разрываться?» — отметил Песков.
По мнению представителя Кремля, именно это стремление Германии угодить всем и вызывает заявления немецких политиков о подготовке к крупному конфликту.

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Байден и Макрон поддержали использование прибыли от российских активов Киевом
09 июня 2024, 08:54

Фото: iStock/Delpixart

Президенты Франции и США Эммануэль Макрон и Джо Байден поддержали использование Киевом прибыли от российских активов. Информация опубликована на сайте Белого дома.
Отмечается, что лидеры двух государств обязуются поддерживать усилия Евросоюза и стран «Большой семерки» по получению прибыли от иммобилизованных российских суверенных активов в пользу Украины. Президенты Франции и США обеспокоены поставками оружия РФ, в особенности из Ирана и Северной Кореи.

Главы государств также переживают из-за якобы покупкой Россией «материалов и компонентов двойного назначения для военного производства» из КНР.

Ранее вице-премьер Австралии Ричард Марлз заявил, что руководство страны продолжает изучать вопрос действий с замороженными в стране российскими активами, чтобы их можно было использовать в интересах Украины.

Напомним, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что желающим присвоить российские зарубежные активы следует помнить, что в России тоже есть западные деньги.

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