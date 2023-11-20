На Украине раскрыли, как приход к власти Трампа скажется на ситуации в стране

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu
Избрание Дональда Трампа на президентских выборах в 2024 году не изменит ситуацию на Украине. Об этом в своих соцсетях написал бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.
Напомним, что ранее экс-президент США заявлял, что с приходом к власти сможет восстановить мир на Украине в течение 24 часов. Трамп отмечал, что продолжение конфликта может грозить Третьей мировой войной.
Азаров выразил убеждение в том, что Трамп не сможет выполнить своё обещание, поскольку он негативно настроен против России, а значит конфликт против неё выгоден для США.
Вместе с тем, по мнению Азарова, американское правительство настроено на расходование человеческого ресурса и отвлечение средства от вопросов развития и инфраструктуры.
По словам Азарова, конфликт на Украине завершится только после полного устранения действующего киевского режима.
Читайте также:
В США признали неспособность западных ракет выстоять против систем ВС РФ
В России заявили о намерении США бросить Украину
Журналист Никсон рассказал о последствиях для США в случае поражения Украины
Азаров выразил убеждение в том, что Трамп не сможет выполнить своё обещание, поскольку он негативно настроен против России, а значит конфликт против неё выгоден для США.
По словам Азарова, конфликт на Украине завершится только после полного устранения действующего киевского режима.
Читайте также:
В США признали неспособность западных ракет выстоять против систем ВС РФ
В России заявили о намерении США бросить Украину
Журналист Никсон рассказал о последствиях для США в случае поражения Украины
Анастасия Чинкова