На Украине уничтожили еще один памятник русскому поэту

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В Киеве демонтировали памятник поэту Александру Пушкину. Об этом сообщило агентство УНИАН.
Прежде памятник неоднократно оскверняли вандалы: его обматывали тряпками и скотчем, пачкали краской. Перед сносом монумента, его вновь облили краской красного цвета. На постамент была нанесена надпись: «деколонизацию не остановить».
Снести памятник русскому поэту требовала общественность, пишет агентство.
Ранее в подконтрольном Киеву Львове был снесен памятник советской женщине-космонавту Валентине Терешковой. Также был демонтирован еще один памятник Пушкину, расположенный на территории киевской гимназии. Киевские власти заявляют, что намерены уничтожить все объекты, имеющие отношения к русским традициям и искусству.
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Снести памятник русскому поэту требовала общественность, пишет агентство.
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Анастасия Крестьянова