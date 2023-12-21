На Западе пришли в ужас от мощного оружия России

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Доцент Университета Кёртина в Австралии Алексей Муравьев заявил, что российский флот может стать грозным вызовом для ВМС Австралии и ее союзников. Об этом сообщает The Conversation.
По информации Муравьева, с прошлого года по октябрь текущего года в состав флота было введено 8 новых боевых кораблей, а также вспомогательные суда, атомные и обычные подлодки. Эксперт подчеркнул, что наша страна продолжает укреплять свои связи в Индо-Тихоокеанском регионе.
Муравьев заключил, что в случае войны российский Тихоокеанский флот может стать серьезным вызовом для австралийского и союзных флотов.
Ранее обозреватель Лукас Лейрос заявил, что отправка Великобританией военных кораблей в Черное море для усиления Украины будет крупной ошибкой, так как британские корабли, которые передадут украинцам, будут рассматриваться Россией как приоритетная мишень.
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Муравьев заключил, что в случае войны российский Тихоокеанский флот может стать серьезным вызовом для австралийского и союзных флотов.
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Екатерина Коршунова