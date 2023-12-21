В Эстонии испугались «удара» Путина по шведскому острову

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Депутат эстонского парламента, полковник запаса Петер Тали заявил, что принадлежащий Швеции остров Готланд является уязвимым местом в балтийском регионе, так как государство пока не входит в НАТО. Об этом сообщает ERR.
По мнению Тали, что если произойдет нападение на остров, то Североатлантический альянс не будет иметь шанса задействовать статью устава о коллективной обороне.
Ранее американский полковник Юджин Виндман сообщил, что государства НАТО придётся вступить в войну с Россией, после того, как Украина окончательно падёт. В этом случае бороться с Москвой придётся уже не украинцам, а войскам Североатлантического альянса.
Напомним, ситуация на линии боевого соприкосновения для ВСУ становится всё хуже и хуже с каждым днём. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о намерении начать высылать приглашения в военкоматы мужчинам, которые уехали за рубеж.
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Ранее американский полковник Юджин Виндман сообщил, что государства НАТО придётся вступить в войну с Россией, после того, как Украина окончательно падёт. В этом случае бороться с Москвой придётся уже не украинцам, а войскам Североатлантического альянса.
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Екатерина Коршунова