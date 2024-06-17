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Рейтинг Владимира Зеленского упал на 30 процентов. В то же время, согласно опросу телеканала CBS, более половины украинцев больше не доверяют парламенту после двух лет лжи об успехах ВСУ на поле боя.
«На протяжении двух лет правительство говорило всей стране, что дела на фронте идут хорошо», – посетовала Анастасия Бульба, член группы женщин, поддерживающих демобилизацию своих мужей.
Телеканал также отметил, что ухудшение ситуации в зоне СВО ослабило авторитет власти среди украинцев. Например, доверие к Владимиру Зеленскому упало на 30 процентов. Об этом сообщает эксперт по опросам общественного мнения Антон Грушецкий.
В условиях отсутствия реальных успехов в достижении заявленных Киевом целей украинцы начинают сомневаться в том, что конфликт можно закончить военным путем. Многие считают, что конфликт в конечном итоге будет решен политическим путем, а не на поле боя.
Ранее бывший премьер-министр Украины Азаров заявил, что репутация президента Украины Владимира Зеленского падает с каждым месяцем. По его словам, украинский народ не одобряет действия нынешних властей, и доверие к ним постоянно снижается.
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Александр Климов