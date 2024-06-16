Зеленский дал понять, что хочет видеть Россию на втором саммите мира

Украинский лидер Владимир Зеленский дал понять, что рассматривает возможность участия РФ на втором саммите мира, который он ранее анонсировал. Об этом пишет «Страна.ua».
По словам Зеленского, если Россия будет присутствовать на втором саммите, то это будет означать, что она хочет мира и что страна решила закончить этот конфликт. Украинский президент отметил, что Киеву неважно, примет ли такое решение Москва самостоятельно или под давлением мирового сообщества.
Зеленский заключил, что для Украины важен исключительно результат — окончание войны.
Напомним, 15-16 июня Швейцария проводила саммит по Украине вблизи города Люцерн. РФ не принимала в нем участие. Не прислали свои делегации большинство государств- членов ООН. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал прошедшую конференцию «чистейшим сюрреализмом».
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Зеленский заключил, что для Украины важен исключительно результат — окончание войны.
Напомним, 15-16 июня Швейцария проводила саммит по Украине вблизи города Люцерн. РФ не принимала в нем участие. Не прислали свои делегации большинство государств- членов ООН. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал прошедшую конференцию «чистейшим сюрреализмом».
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Екатерина Коршунова