«Нам глубоко наплевать на «чувства японского народа»: Медведев высказался о Курилах

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Никто не против мирного договора с Японией, однако следует понимать, что территориальный вопрос закрыт навсегда. Так зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал предложение Японии по мирному договору с Россией.
Напомним, премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что всё ещё хотел бы до окончания срока его председательства в правящей Либерально-демократической партии внести поправки в конституцию.
Кисида также отметил намерение страны после решения территориального вопроса вокруг островов Курильской гряды заключить мирный договор с Российской Федерацией, несмотря на сложные российско-японские отношения.
По словам Медведева, никто не против подписания мирного договора с Японией. Однако все должны понимать, что территориальный вопрос закрыт навсегда. Он уточнил, что Курильские острова продолжат развиваться в составе РФ, будет расти их стратегическая роль, включая размещение нового оружия.
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Кисида также отметил намерение страны после решения территориального вопроса вокруг островов Курильской гряды заключить мирный договор с Российской Федерацией, несмотря на сложные российско-японские отношения.
«Нам глубоко наплевать на «чувства японского народа» по так называемым Северным территориям. Это не «спорные территории», это- Россия. А те из самураев, кому особенно грустно, могут уйти из жизни традиционным японским способом. Сделать себе сеппуку. Если, конечно, смелости хватит. Ведь гораздо приятнее целоваться взасос с американцами, полностью стерев из память Хиросиму и Нагасаки», - заявил Медведев.
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Элина Позднякова