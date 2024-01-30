«Нам глубоко наплевать на «чувства японского народа»: Медведев высказался о Курилах

Глава МИД Великобритании внезапно покинула свой кабинет во время разговором с послом России в Лондоне, состоявшимся 24 февраля 2022 года. О подробностях своего разговора с Лиз Трасс, на тот момент британским министром иностранных дел, рассказал сам российский дипломат.