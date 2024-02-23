Нардеп Гончаренко*: ВСУ залезут с США в один окоп для войны с Китаем, Ираном и КНДР

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Украинцы готовы в будущем воевать на стороне США против Ирана, Китая или КНДР. Или со всеми сразу. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.
В интервью телеканалу CNN «парламентарий» сказал, что предвидит в будущем ещё много войн. Он усомнился в том, что у американцев в противостоянии с возможными противниками будет много союзников. Но украинцы, конечно, будут в числе тех самых немногих.
В конце разговора, он, впрочем, не забыл напомнить, что потом ВСУ, конечно, всем помогут, но именно сейчас Киеву очень нужны снаряды, ракеты и... просто деньги. А уж потом как-нибудь обязательно всех победим, стараясь сохранить серьёзное лицо заключил нардеп. Своей речью он в очередной раз подтвердил слова Владимира Путина о том, что Запад воюет на Украине чужими руками, используя её как полигон или как таран.
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«Мы будем стоять плечом к плечу с парнями из США у стен Тегерана или Пекина, а может... в Северной Корее (название столицы КНДР депутат, очевидно, не вспомнил - ред.). Нам это без разницы», — бравурно заявил Гончаренко*.
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Александр Бойцов