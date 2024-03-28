Нарышкин посетил Пхеньян и обсудил сотрудничество с Северной Кореей

Фото: сайт Кремля
Делегация Службы внешней разведки РФ во главе с ее директором Сергеем Нарышкиным посетила 25-27 марта Пхеньян. Об этом сообщает пресс-бюро СВР.
Во время визита прошли переговоры Нарышкина с министром государственной безопасности Ли Чхан Дэ. Отмечается, что в ходе визита происходило обсуждение международной обстановки, региональной безопасности, а также вопросов углубления взаимодействия в условиях давления внешних сил.
По данным источника, встреча прошла в «тёплой и дружественной атмосфере».
Напомним, лидер КНДР Ким Чен Ын покинул Пхеньян 10 сентября 2023 года во второй половине дня, отправившись в Россию спецпоездом. Этот визит лидера КНДР в Россию стал первым за последние четыре года, с предыдущего посещения в 2019 году.
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По данным источника, встреча прошла в «тёплой и дружественной атмосфере».
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Екатерина Коршунова