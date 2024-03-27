Путин вышел на центральную площадь Торжка к собравшимся там людям

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин вышел из машины к собравшимся на центральной площади Торжка людям. Кадры со встречи опубликовал в своем Telegram-канале Павел Зарубин.
Сообщается, что российский лидер вышел из машины и подошел к собравшимся людям, его встретили с восторгом. По словам одной из женщины, находившейся там, все ждали встречи с главой государства.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что у России нет недружественных государств, есть недружественные элиты этих государств, о чем он сообщил во время встречи с работниками в сфере культуры в Тверской области.
Напомним, Владимир Путин приехал в город Торжок в Тверской области. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что визит российского лидера связан с Днем работника культуры.
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Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что у России нет недружественных государств, есть недружественные элиты этих государств, о чем он сообщил во время встречи с работниками в сфере культуры в Тверской области.
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Екатерина Коршунова