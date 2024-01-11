Нарышкин: США хотят сделать из российских студентов по обмену «пятую колонну»

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Соединённые Штаты намерены создать в России «пятую колонну» для раскачивания ситуации внутри страны. Для этого они планируют активизировать работу с россиянами, которые являются стипендиатами американских программ обмена.
По данным СВР, действия по вербовке российских студентов, проходящих обучение в США, будут активизированы именно накануне президентских выборов в России. В задачу этой новой «пятой колонны» будут входить разжигание межнациональной, межэтнической и межконфессиональной розни, дискредитация властей страны, а также вмешательство в ход выборов президента РФ.
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