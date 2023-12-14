ЦРУ хочет создать виртуальную «Российскую республику», заявил Нарышкин

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«Виртуальное государство» с временной администрацией хочет создать Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США за пределами России и в противовес ей. Об этом сообщил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в ходе XIX совещания руководителей органов безопасности и разведывательный служб стран СНГ.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе подведения итогов года высказался об отношениях России и США.
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