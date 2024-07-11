НАТО в ближайшее время объявит о новых мерах поддержки Украины

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На этой неделе НАТО объявит о новых мерах военной и экономической поддержки в рамках вступления Украины в альянс. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер.
«НАТО объявит о новых мерах военной, политической и экономической поддержки Украины на пути к вступлению в альянс», – подчеркнул он.
В частности, речь пойдет об укреплении противовоздушной обороны Украины, военного потенциала, бронежилетах и униформе.
Ранее НАТО объявила о создании миссии по содействию безопасности и военной подготовке для Украины. Задача миссии – оказывать Украине помощь в обеспечении безопасности.
Ранее НАТО также призывала мир не оказывать никакой поддержки России. Об этом было четко сказано в совместной декларации стран-членов НАТО.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа России на Украине представляет собой самый большой риск для альянса.
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Александр Климов