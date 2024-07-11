Россия представляет самую серьезную угрозу, заявили в НАТО

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НАТО по-прежнему рассматривает Россию как главную угрозу для альянса, сообщается в совместной декларации стран-членов НАТО.
В документа также говорится, что конфликт на Украине «нарушил мир и стабильность в евроатлантическом регионе и серьезно подорвал глобальную безопасность».
Ранее было заявлено, что Североатлантический альянс не желает конфликта с Россией.
10 июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа России на Украине является самым большим риском для альянса. По его словам, что успех Москвы «усилит авторитарных лидеров в Иране, КНДР и Китае».
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Александр Климов