NBC: Вашингтон не знал об израильском ударе по консульству Ирана в Дамаске

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что запрошенное Россией открытое заседание Совбеза ООН по удару Израиля в Сирии пройдет 2 апреля в 22:00 по московскому времени. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.