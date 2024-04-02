NBC: Вашингтон не знал об израильском ударе по консульству Ирана в Дамаске

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Администрация Белого дома ничего не знала о готовящемся ударе Израиля по иранской дипломатической миссии в Дамаске. Об этом американские власти напрямую оповестили Иран.
Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян назвал этот удар «грубым нарушением международных конвенций» и призвал мировое сообщество занять решительную позицию по отношению к подобным преступлениям. Он также возложил ответственность за удар по иранской дипмиссии на США, так как они оказывают поддержку Израилю.
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Александр Бойцов