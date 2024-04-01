Иран пригрозил наказать Израиль за атаку на консульство в Дамаске

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Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани заявил, что иранская сторона оставляет за собой право ответить на авиаудар Израиля по генеральному консульству республики в Дамаске.
«Иран оставляет за собой право принять контрмеры (против Израиля - прим. ред.) и решение о типе реакции и наказании агрессора», — сказано в сообщении в Телеграм-канале иранского МИД .Ка утверждает дипломат, иранские власти планируют обсудить случившееся и принять решение относительно возможного ответа.
Ранее сообщалось, что в МИД РФ осудили удар по иранскому консульству в Дамаске. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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