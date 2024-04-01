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Иран пригрозил наказать Израиль за атаку на консульство в Дамаске

В МИД Ирана заявили о праве наказать Израиль за удар по консульству в Дамаске
01 апреля 2024, 23:37
Фото: istock / Rainer Puster

Фото: istock / Rainer Puster

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани заявил, что иранская сторона оставляет за собой право ответить на авиаудар Израиля по генеральному консульству республики в Дамаске.
«Иран оставляет за собой право принять контрмеры (против Израиля - прим. ред.) и решение о типе реакции и наказании агрессора», — сказано в сообщении в Телеграм-канале иранского МИД .
Ка утверждает дипломат, иранские власти планируют обсудить случившееся и принять решение относительно возможного ответа.


Удар был нанесен вечером 1 апреля. По сведеньям телеканала Al Hadath, атака была проведена по кварталу Меззе на западе Дамаска, где проживают, в том числе военные советники из Корпуса стражей исламской революции (КСИР), элитного военного подразделения Ирана.

Ранее сообщалось, что в МИД РФ осудили удар по иранскому консульству в Дамаске. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Россия решительно осуждает атаку Израиля по иранскому консульству в Дамаске
В МИД РФ осудили удар по иранскому консульству в Дамаске
01 апреля 2024, 22:54

Фото: iStock/Sachkv

Вечером 1 апреля военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по зданию Консульства Ирана в Дамаске. В результате атаки строение было полностью разрушено. В МИД РФ отреагировали на данный инцидент, информация размещена на официальном сайте ведомства.
В Министерстве иностранных дел РФ сообщили, что атака была совершена в густонаселенном районе города, что могло повлечь за собой массу жертв среди мирного населения.

«Решительно осуждаем данное нападение на иранское консульское представительство в Сирии. Считаем категорически неприемлемыми любые посягательства на дипломатические и консульские объекты, неприкосновенность которых гарантируется соответствующими Венскими конвенциями», — выразили солидарность иранским коллегам сотрудники российского дипведомства.
Дипломаты считают подобные агрессивные действия Израиля абсолютно недопустимыми и призывают мировое сообщество дать соответствующую правовую оценку этим действиям.

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#мид рф
#израиль
#иран
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Зеленский решил реформировать правительство Украины
Подоляк: Зеленский будет инициировать реформирование правительства
01 апреля 2024, 21:45

Президент Украины Владимир Зеленский будет инициировать реформирование правительства. Об этом сообщил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.
Ранее, 4 марта, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал о планах Киева по сокращению на треть количества министерств и уменьшению численности госслужащих. Так, по его словам, на Украине хотят оставить не более 15 министерств.

Подоляк отметил, что в настоящее время в стране существует потребность в актуализации программы реформирования правительства. В результате часть министерств получит другие функциональные обязанности.

Также советник главы офиса Зеленского призвал не искать конспирологии в недавних кадровых изменениях правительства, назвав их лишь перезагрузкой.

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#владимир зеленский
#украина
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Слуцкий призвал внести Зеленского в список международных террористов
01 апреля 2024, 21:06

Президента Украины Владимира Зеленского и его подельников необходимо внести в перечень международных террористов. С таким предложением выступил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Он подчеркнул, что США, продолжающие поддерживать Украину, рискуют стать признанным государством-спонсором международного терроризма.

Также Слуцкий указал на явную видимость украинского следа в деле о теракте в «Крокус Сити Холле».

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков пообещал дать оценку кризису легитимности украинского лидера Владимира Зеленского.

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#владимир зеленский
#украина
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#сша
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Заседание СБ ООН по ближневосточному урегулированию состоится 18 апреля
01 апреля 2024, 20:39

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Заседание Совета безопасности ООН высокого уровня по теме урегулирования конфликта на Ближнем Востоке состоится 18 апреля. Об этом в ходе брифинга сообщила поспред Мальты при ООН Ванесса Фрезиер.
Отмечается, что представительствовать на запланированном заседании будет глава МИД Мальты Ян Борг.

Докладчиком на заседании выступит генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Также Фрезиер отметила, что ожидаются два заседания СБ ООН, крайне важные для Мальты, – это встреча по теме жизни детей в условиях вооружённого конфликта, назначенная на 3 апреля, и заседание по вопросу мира и безопасности в средиземноморском регионе 17 апреля.

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#заседание
#конфликт
#израиль
#палестина
#мид
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Конгрессмена, призвавшего к ядерной войне, пристыдили фейковой цитатой Сталина
Полковник Макгрегор пристыдил фейковой цитатой Сталина конгрессмена Уолберга
01 апреля 2024, 19:13

Фото: iStock/YayaErnst

Конгрессмена-республиканца Тима Уолберга, призвавшего начать ядерную войну, пристыдили фейковой цитатой Иосифа Сталина.
Ранее Уолберг заявил, что выступает против абортов, но, при этом, призвал Израиль использовать ядерное оружие для завершения конфликта в секторе Газа.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макрегор удивился таким заявлениям, отметив, что, судя по всему, убийство огромного числа людей является приемлемым, а аборты – нет.

Чтобы пристыдить конгрессмена, Макгрегор написал на своей странице в соцсети Х цитату: «Одна смерть – трагедия. Миллион смертей – это просто статистика», которую приписал Иосифу Сталину. Однако это фраза принадлежит не политику, а писателю Э. М. Ремарку (роман «Чёрный обелиск»).

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#израиль
#конфликт
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Депутат Журавлев рассказал, когда Киев признает причастность к терактам в РФ
Депутат Журавлев: Власти Украины признают вину после трибунала
01 апреля 2024, 18:58

Фото: iStock/sandsun

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что нынешние власти Украины признают свою причастность к терактам в России только лишь после трибунала.
«Мы, конечно, можем потребовать арестовать и Зеленского, что было бы гораздо правильнее. Абсолютно бесполезное занятие требовать арестов государственных лиц от самой Украины», — добавил в беседе с NEWS.ru Журавлев.

При этом, он выразил уверенность, что трибунал над киевскими властями обязательно состоится после завершения СВО.

Ранее в Службе внешней разведки (СВР) России сообщили, что Госдепартаменту США и американским спецслужбам поставили задачу снять подозрения о причастности президента Украины Владимира Зеленского и его окружения к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле».

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#сша
#теракт
#украина
#сво
#россия
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«Отметили День дурака»: Захарова — о новых обвинениях СБУ в адрес Симоньян
Захарова назвала новые обвинения СБУ в сторону Симоньян поводом отметить День дурака
01 апреля 2024, 18:33

Фото: Официальный сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что новые обвинения СБУ в сторону главного редактора RT Маргариты Симоньян — возможность отметить День дурака идиотической новостью.
Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) заочно обвинила главного редактора RT Маргариту Симоньян в призывах к геноциду украинцев, посягательстве на территориальную целостность Украины, пропаганде войны и оправдании агрессии РФ против Украины.

«Раз киевский режим не смог совместить 1 апреля с выборами президента Украины, так на Банковой решили отметить важную для себя дату в календаре идиотической новостью – не пропадать же Дню дурака. Тем более Зеленский целый год готовился к празднику», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

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#захарова
#сбу
#обвинение
#россия
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«Меня несимпатично убивать»: Симоньян ответила на обвинения со стороны СБУ
Маргарита Симоньян ответила на новые обвинения Украины
01 апреля 2024, 17:55

Фото: Официальный сайт Кремля

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что цель обвинений СБУ в ее сторону — заранее подготовленное алиби на случай, если им удастся ее «убрать».
Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) заочно обвинила главного редактора RT Маргариту Симоньян в призывах к геноциду украинцев, посягательстве на территориальную целостность Украины, пропаганде войны и оправдании агрессии РФ против Украины.

«А еще я якобы призывала к массовому убийству украинских детей. Зачем они это делают, спрашивает меня прогрессивная общественность. Отвечаю. ... Заранее мастырят себе оправдание, если меня все-таки грохнут. Что они пытались сделать уже неоднократно. Как-то вроде несимпатично убивать журналиста, к тому же многодетную мать. А если повесить на нее мифические призывы к убийствам детей — то вроде симпатичнее», — написала Симоньян в своем Telegram-канале.

Среди других причин обвинений в свой адрес Симоньян назвала запрет посещать зарубежные страны.

«Полагая, что я от этого буду страдать. Они же верят, что все, кто поддерживает Путина, не вылезают с Лазурки. Тут плохие новости. Единственная Лазурка, куда я расстроилась бы не иметь возможности ездить, — мой родной Краснодарский край», — добавила она.

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#сбу
#украина
#обвинение
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Политолог Светов заявил о неудачных попытках Макрона стать главным оппонентом РФ
01 апреля 2024, 17:43

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Политолог Юрий Светов заявил, что попытки президента Франции Эммануэля Макрона стать основным противником России на мировой арене не приносят никакого результата.
«Когда в отставку с поста канцлера Германии ушла Ангела Меркель, было мнение, что неформальным лидером Европы станет Макрон. Это связано с общей тенденцией Франции выйти на первое место в Европе. Объективно она сейчас вторая, первая — Германия. Макрон захотел занять это место, но не получилось», — пояснил в беседе с «Известиями» Светов.

Специалист объяснил, что причинам такой неудачи стали более сильная экономика Германии и более позитивные отношения этой страны с Россией, также личностные качества французского лидера.

Ранее экс-начальник главного военного штаба Евросоюза Жан-Поль Перрюш высказал мнение о том, что президенту Франции Эмануэлю Макрону следует подумать об ответе России в случае отправки французских войск на Украину.

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#экономика
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#франция
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