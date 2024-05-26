«Не по нашей инициативе»: В МИД сообщили о прекращении контактов «арктической пятёрки»

Польша должна раскрыть данные об участии США в подрыве «Северных потоков» и отказаться от комментирования конфликта на Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на слова министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского об угрозе Вашингтона нанести удар по позиции России на Украине, сообщают «Известия».