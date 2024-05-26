«Не по нашей инициативе»: В МИД сообщили о прекращении контактов «арктической пятёрки»

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«Арктическая пятёрка» прекратила свои контакты, но не по инициативе России, об этом сообщил директор правового департамента МИД России Максим Мусихин в беседе с РИА Новости.
В «арктическую пятёрку» входили Россия, Дания, Канада, Норвегия, США. Страны контактировали по вопросам континентального шельфа, обсуждали проблемы и свои дальнейшие шаги на континенте.
По словам Мусихина, «фактически США и другие западные представители пятёрки добровольно лишили себя возможности в доверительном ключе обсуждать эти серьезные вопросы».
В настоящий момент контакты между представителями «пятёрки» прекратились. Мусихин подчеркнул, что это не было инициативой Росии.
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По словам Мусихина, «фактически США и другие западные представители пятёрки добровольно лишили себя возможности в доверительном ключе обсуждать эти серьезные вопросы».
В настоящий момент контакты между представителями «пятёрки» прекратились. Мусихин подчеркнул, что это не было инициативой Росии.
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Евгения Парфентьева