Business Insider: Армия США готовится к конфликтам в Арктике с Россией и Китаем

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Армия США активно готовит солдат к конфликтам в холодном климате из-за растущего беспокойства по поводу действий России и Китая в новом регионе — Арктике. Об этом пишет американское издание Business Insider.
«США стали обращать больше внимания на подготовку армии к войне в Арктике. Это решение отражает растущее беспокойство из-за активности России и Китая в регионе», — написали журналисты.Возможности американских военных проводить операции на Севере серьезно сократились после окончания «холодной войны» и начала конфликтов на Ближнем Востоке. По этой причине армия Соединённых Штатов разработала новую стратегию для ведения боевых действий в холодном климате. В феврале 2024 года на Аляске начались учения ВС США для адаптации солдат к экстремальным условиям.
В России реализуется проект «Арктический вызов». Летом 2022 года сообщалось об открытии 200 вакансий в регионах Арктической зоны в рамках данного проекта. Набор специалистов шёл в таких сферах, как энергетика, строительство, ЖКХ, медицина, социальная сфера, образование, информационные технологии, СМИ и др.
Президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к Федеральному собранию сообщил про необходимость развития Северного морского пути и наращивания арктического флота. Глава государства указал, что в начале 2024 года на балтийском заводе заложили новый атомный ледокол «Ленинград». В 2025 году планируется заложить еще один корабль подобного класса – «Сталинград». Путин также сообщил о строительстве ледокола нового поколения «Лидер» на дальневосточной верфи, мощность которое будет больше в два раза.
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