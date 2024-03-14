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Business Insider: Армия США готовится к конфликтам в Арктике с Россией и Китаем

14 марта 2024, 05:41
Фото: iStock/masterSergeant

Фото: iStock/masterSergeant

Армия США активно готовит солдат к конфликтам в холодном климате из-за растущего беспокойства по поводу действий России и Китая в новом регионе — Арктике. Об этом пишет американское издание Business Insider.
«США стали обращать больше внимания на подготовку армии к войне в Арктике. Это решение отражает растущее беспокойство из-за активности России и Китая в регионе», — написали журналисты.

Возможности американских военных проводить операции на Севере серьезно сократились после окончания «холодной войны» и начала конфликтов на Ближнем Востоке. По этой причине армия Соединённых Штатов разработала новую стратегию для ведения боевых действий в холодном климате. В феврале 2024 года на Аляске начались учения ВС США для адаптации солдат к экстремальным условиям.


Арктика содержит запасы минералов и энергоносителей, глобальное потепление сделает их доступными, однако за них может начаться противостояние между Соединёнными Штатами и Россией. Такое мнение высказал сенатор США Ангус Кинг в интервью телеканалу CNN. Сенатор также отметил, что сокращение ледяного покрова в Арктике откроет новые морские пути, что не только поможет мировой экономике, но и даст значительные преимущества тем, кто сможет контролировать эти маршруты.

В России реализуется проект «Арктический вызов». Летом 2022 года сообщалось об открытии 200 вакансий в регионах Арктической зоны в рамках данного проекта. Набор специалистов шёл в таких сферах, как энергетика, строительство, ЖКХ, медицина, социальная сфера, образование, информационные технологии, СМИ и др.

Президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к Федеральному собранию сообщил про необходимость развития Северного морского пути и наращивания арктического флота. Глава государства указал, что в начале 2024 года на балтийском заводе заложили новый атомный ледокол «Ленинград». В 2025 году планируется заложить еще один корабль подобного класса – «Сталинград». Путин также сообщил о строительстве ледокола нового поколения «Лидер» на дальневосточной верфи, мощность которое будет больше в два раза.


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Минимум 16 бойцов спецназа пострадали из-за взрыва на тренировке в центре ФБР
14 марта 2024, 05:48

Фото: iStock/ gorodenkoff

В Соединенных Штатах по меньшей мере 16 бойцов спецназа получили ранения в ходе тренировки в учебном центре ФБР в штате Калифорния, сообщает местный портал KTLA.
15 пострадавших были доставлены в местную больницу, один смог добраться туда сам. У 13 раненных наблюдается головокружение и звон в ушах, некоторые получили ранения в ноги и спины, о жертвах не сообщается.

Взрыв произошел, когда спецназ округа Ориндж проводил совместные учения с саперами.

В настоящее время ФБР расследует все обстоятельства произошедшего.

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#взрыв
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В Йемене хуситы провели испытание гиперзвуковой ракеты
14 марта 2024, 05:31

Фото: iStock/ flik47

Правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы), которую поддерживает Иран, провело испытание гиперзвуковой ракеты высокой поражающей способности и готовится внедрить ее в свой военный арсенал, сообщает РИА Новости, ссылаясь на военный источник, близкий к движению.
Он рассказал, что испытанная ракета способна развивать скорость до 10 тыс. километров в час и работает на твердом топливе. Хуситы намерены ее использовать во время атак в Красном, Аравийском морях и Аденском заливе, а также против целей в Израиле.

Одновременно вооруженные силы на севере Йемена обновили свои ракеты и беспилотники, модифицировав взрывные боеголовки, чтобы удвоить их разрушительную силу, после трехмесячных испытаний, добавил источник.

Ранее лидер «Ансар Алла» Абдель Малик аль-Хуси, говоря о разработке гиперзвуковых ракет, заявил, что мир «увидит уровень достижений стратегического значения, которые поставят нашу страну по своим возможностям в ряды немногих стран в этом мире».

В октябре хуситы объявили о поддержке палестинского сопротивления израильской армии в секторе Газа ракетными и воздушными атаками, а также другими военными вариантами, особенно, если в палестино-израильский конфликт вмешаются США.

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В аптеках возникла нехватка препаратов для лечения кожи и глаз
14 марта 2024, 04:50

Фото: iStock/ eternalcreative

В аптеках возникла нехватка препаратов для лечения болезней кожи и глаз, содержащих действующее вещество циклоспорин, сообщают «Известия».
Издание выяснило, что сейчас эти лекарства невозможно купить по меньшей мере в 45 регионах России. Причем нет лекарств как российского, так и зарубежного производства. Одна из зарубежных фармкомпаний полностью прекратила поставки своего препарата с циклоспорином в Россию, другая же «осуществляет поставки небольшими партиями», говорится в статье. В Минздраве и Росздравнадзоре отрицают наличие такое проблемы на рынке.

Циклоспорин необходим взрослым пациентам с атопическим дерматитом, рассказал объяснил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Он назвал исчезновение таких лекарств из продажи «настоящей трагедией».

Проблемой отсутствия препаратов с циклоспорином в аптеках обеспокоены и ветеринары. Врачи применяют их для лечения аутоиммунных заболеваний и тяжелых форм атопического дерматита у собак и кошек, сказала ветеринарный врач-дерматолог Яна Смольникова.

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#врачи
#ветеринары
#офтальмолог
#поставки
#аптеки
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События на Украине вызвали в Финляндии волну бегства из вооружённых сил
Verkkouutiset: Украинский конфликт вызвал всплеск увольнений из финской армии
14 марта 2024, 03:57

Фото: iStock/XtockImages

Военный конфликт на Украине стал одной из причин массовых увольнений из финской армии. Об этом сообщает издание Verkkouutiset.
Отмечается также, что после того, как министр обороны страны Антти Хяккянен предложил запретить военнослужащим выходить из резерва, подача заявки о переходе на гражданскую службу стала в Финляндии очень распространенным явлением.

Как объяснил журналистам Verkkouutiset глава Центра прохождения альтернативной гражданской службы Микко Рейонен, в 2022 году был зафиксирован исторический рекорд: из резерва вышли 3800 финнов. На следующий год из резерва уволились 1650 человек, и это стало вторым по величине показателем в истории. В нынешнем, 2024 году подано уже без малого 1700 заявлений.

Ранее посол России в Финляндии Павел Кузнецов заявил, что двусторонние отношения между странами разрушены окончательно. Новоизбранный президент Финляндии Александр Стубб заявил, что у страны не будет отношений с Россией до окончания спецоперации на Украине. Глава государства подчеркнул, что в настоящее время между Россией и Финляндией сохраняются дипломатические отношения между дипломатами и государственными служащими, а также взаимосвязи между пограничниками. Политических отношений между странами в данный момент нет.


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#армия
#финляндия
#украина
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Британский психиатр незаконно ушел в отпуск, подделав табели рабочего времени
Daily Mail: В Британии психиатра уволили за подделку табелей рабочего времени
14 марта 2024, 03:17

Фото: iStock/designer491

В Великобритании 45-летнего врача-психиатра Раджива Регуната уволили после того, как он ложно потребовал 40 000 фунтов стерлингов за рабочие смены в системе Национальной системы здравоохранения Великобритании (NHS), хотя на самом деле при этом находился в отпуске. Об этом пишет издание Daily Mail.
Регунат растратил государственные деньги, подав поддельные табели учета рабочего времени, в которых ошибочно утверждалось, что он работал в восьмичасовую смену в тот момент, когда на самом деле он был за тысячи миль оттуда — в Турции, Абу-Даби или Индии.

Регунату удавалось выходить сухим из воды в течение двух лет, пока несоответствия не были обнаружены сотрудниками Фонда психического здоровья Большого Манчестера NHS Trust. Расследование показало, что он подделал подпись коллеги-психиатра-консультанта, чтобы помочь с незаконными платежами за 35 смен, за которые ему платили до 1300 фунтов стерлингов за раз.

«Доктор Регунат продемонстрировал модель поведения, которая со временем усилилась: от подачи фальшивых табелей учета рабочего времени для авторизации и оплаты до, в конечном счете, фальсификации подписей своего ведущего консультанта в его табелях учета рабочего времени, чтобы предположить, что претензии, которые он предъявлял, были законными и надлежащим образом уполномоченными требовать денежные средства, на которые он не имел права, таким образом, лишив NHS значительных сумм денег», — пояснила Джоанна Шелли, председатель Комиссии Судебной службы практикующих врачей (MPTS) в Манчестере, вычеркнувшей имя Регуната из медицинского реестра.

Мошенничество имело место в период с января 2019 года по февраль 2021 года, когда Регунат работал местоблюстителем-консультантом-психиатром в подразделении "Траффорд" через агентство под названием Pulse Healthcare Limited (Пульс). По соглашению он мог требовать заработную плату за часы, представив табели учета рабочего времени, подписанные его ведущим консультантом, и ему даже повысили оплату за смену на 13 процентов, чтобы компенсировать отсутствие отпускных.

Большая часть услуг Регуната была предоставлена во время пандемии Covid 19 и включала консультации по видео или телефону, но на слушаниях было сказано, что ему не разрешено выполнять работу за пределами Большого Манчестера.

Сам врач, ещё в 2021 году безвозвратно улетевший в индийский Бангалор, когда с ним связались по WhatsApp, заявил, что чрезвычайно сожалеет о своем поступке и готов вернуть все деньги, однако в Великобританию возвращаться не планирует.

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#психиатр
#увольнение
#рабочая неделя
#великобритания
#отпуск
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Хантер Байден предстанет перед судом по обвинениям, связанным с владением оружия
CNN: Хантера Байдена будут судить по обвинениям, связанным с владением оружия
14 марта 2024, 02:45

Фото: iStock/PierreDesrosiers

Сын президента США Хантер Байден предстанет перед судом третьего июня. Как сообщает телеканал CNN, обвинения связаны с владением оружия.
Сообщается, что большое жюри суда в штате Делавэр ранее утвердило обвинения, предъявленные Байдену. Они связаны с тем, что в 2018 году при покупке револьвера Colt Cobra Хантер солгал о том, что не принимает наркотики.

В совокупности Байдену может грозить до 25 лет заключения: два пункта предусматривают максимальное наказание в виде 10 лет тюрьмы и $250 тысяч штрафа, третий предполагает 5 лет лишения свободы и $250 тысяч штрафа.

Ранее сын президента США Хантер Байден не признал себя виновным по предъявленным ему обвинениям в неуплате федеральных налогов на сумму не менее $1,4 млн за период с 2016 по 2020 год, которые он использовал на различные роскоши, включая наркотики и услуги проституток.

Известно, что спецпрокурор Дэвид Вайс на протяжении нескольких последних недель собирал улики и свидетельства о возможных нарушениях Хантером Байденом американского налогового законодательства. Против сына президента США уже были выдвинуты обвинения за умышленную неуплату налогов. Это сделало Хантера Байдена первым в истории США ребёнком действующего президента, в отношении которого были выдвинуты обвинения.

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#суд
#оружие
#джозеф байден
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Фукуяма ввела режим повышенной готовности из-за кошки
14 марта 2024, 02:34

Фото: iStock/ GI15702993

В японском городе Фукуяма введен режим повышенной готовности из-за кота, который упал в резервуар с опасными химикатами на местном заводе, сообщает Asahi.
По данным издания, инцидент произошел на Nomura Plating Fukuyama Factory в ночь на 11 марта. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как кот упал в чан с шестивалентным хромом, но смог выбраться из него, после чего убежал.

Местные власти усилили патрулирование в городе и предупредили его жителей об опасности приближения к животному.
Тем временем представители органов здравоохранения предположили, что кот мог погибнуть от химических ожогов. Дело в том, что шестивалентный хром обладает высокой кислотностью и канцерогенностью. Он может вызвать сыпь, раздражение, повреждение глаз и кожи, а также способен привести к раку легких при постоянном вдыхании. Сотрудники предприятия при работе с этим веществом надевают защитную одежду.

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#кот
#камеры
#ночь
#инцидент
#предприятия
#сотрудники
#рак
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Сенатор США Вэнс заявил о рекордно низком числе боеприпасов на складах
14 марта 2024, 02:33

Фото: сайт Сената США

В США забеспокоились об опасно низком количестве боеприпасов на складах из-за помощи Киеву. Об этом заявил американский сенатор Джеймс Дэвид Вэнс, представив законопроект о проведении оценки состояния американского военно-промышленного комплекса.
Американский парламентарий от штата Огайо считает, что США абсолютно не готовы к любому крупному конфликту, в том числе, из-за нехватки мощностей по производству артиллерийских снарядов, а также зенитных ракетных комплексов Patriot.

«Джо Байден в последние два года отправлял Украине больше вооружений, чем мы можем произвести, это ставит под угрозу нашу национальную безопасность», — заявил законодатель.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан подтвердил, что после того, как у Соединённых Штатов закончатся выделенные деньги на помощь Киеву, поставки оружия Украине прекратятся.

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#сша
#боеприпасы
#украина
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Две установки из четырех на заводе в Рязани получили повреждения после атаки
14 марта 2024, 01:48

Фото: iStock/ Distortion Media

Две установки первичной переработки нефти из четырех на Рязанском нефтеперерабатывающем заводе «Роснефти» получили повреждения после атаки беспилотников 13 марта, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на экстренные службы.
По данным издания, на эти две установки приходится 70% мощности завода. Однако степень повреждений пока неясна. По прогнозам собеседников газеты, если восстановление займет длительное время, «Роснефти» придется искать способ загрузки НПЗ сырьем с других заводов для того, чтобы сохранить объем выпуска светлых нефтепродуктов. При этом перераспределение потоков топлива в России уже создало логистические проблемы.

Рязанский НПЗ — один из крупнейших в центральной России. Утром 13 марта он был атакован четырьмя беспилотниками. Площадь горения составила 175 кв. м. В результате пострадали два человека. На Рязанский НПЗ приходится 5% российской нефтепереработки, 6% выпуска бензина и 4% выпуска дизтоплива.

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#рязанская область
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