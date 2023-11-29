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DR: Саммит ЕС по Украине может завершиться рождественским сюрпризом для Путина

29 ноября 2023, 13:38
Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Предстоящий саммит Евросоюза по Украине, который должен состояться в декабре, может завершиться рождественским сюрпризом для российского президента Владимира Путина, об этом сообщает датский телеканал DR.
Напомним, ближайший саммит Европейского союза, на котором будут обсуждаться вопросы Украины, состоится 14-15 декабря.

При этом, как отметили на телеканале, доклад о шагах, которые Киев предпринял для вступления в ЕС, будет готов только весной 2024 года, тогда же состоится и ещё один саммит Евросоюза по Украине. Предположительно, европейские лидеры захотят дождаться результатов доклада, прежде, чем принимать решение о вступлении Киева в союз.


«В итоге декабрьский саммит может закончиться и классическим компромиссом ЕС по поддержке Украины — и лучшего рождественского подарка Путин от Брюсселя и ждать не может», - прокомментировал ситуацию автор статьи.

В DR также напомнили, что в следующем году как в Европе, так и в США состоятся президентские выборы, которые могут сослужить России хорошую службу в противостоянии с Украиной.

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#украина
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Путин подарил президенту ОАЭ его портрет и получил в ответ мозаику
07 декабря 2023, 01:41

Фото: официальный сайт Кремля

Президент России Владимир Путин в ходе визита в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) подарил президенту этой страны Мухаммеду Аль-Нахайяну его портрет и получил в ответ подарок в виде мозаики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
Ранее стало известно, что Путин прибыл с рабочим визитом в Саудовскую Аравию. В Эр-Рияде глава государства встретился с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль-Саудом.

Также в этот день глава России прибыл в столицу ОАЭ Абу-Даби, где встретился с президентом Мухаммедом Бен Заидом Аль-Нахайяном. Переговоры состоялись в формате рабочего завтрака, на них также присутствовали делегации. Как сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в течение всего полёта самолёт Путина сопровождали четыре истребителя ВКС РФ.

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#дмитрий песков
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#переговоры
#владимир путин
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Законопроект о помощи Украине провалился в американском Сенате
ТАСС: Сенат США заблокировал голосование по законопроекту о помощи Украине
07 декабря 2023, 01:23

Фото: iStock/Mikhail_Makarov

Сенат США заблокировал вынесение законопроекта о помощи Украине на голосование, пишет ТАСС. Трансляция заседания велась на сайте верхней палаты Конгресса.
Инициатива предусматривала выделение дополнительных средств (106 миллиардов долларов) не только Украине, но также Израилю и Тайваню. Большая часть средств при этом ($61 млрд) предназначалась именно Киеву.

Ранее демократы ходатайствовали о завершении дебатов и постановке запроса на голосование сенатом. Чтобы завершить процедуру, требовалось предварительное утверждение соответствующего решения 60 сенаторами.

Президент Украины Владимир Зеленский отменил своё выступление на завершившемся скандалом брифинге в Конгрессе США из-за того, что «ситуация изменилась». Так объяснил решение украинского президента министр обороны страны Рустем Умеров в эфире американского телеканала Fox News.

Вместе с тем Умеров не смог дать чёткий ответ на вопрос о продолжении финансирования Украины со стороны США. Он лишь сказал, что «на 100% уверен», что страны вместе защищают собственные интересы, а в такой поддержке Киев нуждается.

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#сша
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#финансы
#помощь
#законопроект
#израиль
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El Pais: Венесуэла объявила о мобилизации армии и аннексии Западной Гайаны
07 декабря 2023, 00:48

Фото: iStock/rarrarorro

Власти Венесуэлы объявили мобилизацию армии и аннексию Западной Гайаны. Об этом сообщило испанское издание El Pais. Ранее на референдуме венесуэльцы поддержали решение включить эту территорию, богатую полезными ископаемыми (нефть, золото, алмазы), в состав своей страны.
Непрекращающийся территориальный спор между Венесуэлой и Гайаной тянется еще с начала XIX века. Яблоком раздора между двумя государствами стала часть территории Гайаны в районе реки Эссекибо. Эти земли богаты полезными ископаемыми, в том числе золотом и алмазами. На картах Венесуэлы эти территории обычно заштриховываются как спорные.

Из-за напряжённых отношений Гайаны и Венесуэлы войска к границе двух стран отправило правительство крупнейшей южноамериканской страны — Бразилии.

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#политика
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«Большая семёрка» с 1 января запретит импорт почти всех российских алмазов
«Ъ»: Страны G7 договорились об ограничении импорта российских алмазов с 2024 года
06 декабря 2023, 23:06

Фото: iStock/SergeyChayko

Страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) запретят импорт российских непромышленных алмазов, «добытых, обработанных или произведенных в России» уже к 1 января 2024 года. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующее заявление «Большой семерки».
Кроме этого, с 1 марта 2024 года начнет постепенно вступать в силу ограничение на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах.

Страны G7, являющиеся крупными импортерами необработанных алмазов, создадут «надежный механизм» их проверки и сертификации. Он должен заработать с осени следующего года.

Введение антироссийских санкций в отношении алмазов может обернуться замещением на рынке природных камней искусственными, из-за чего возникнет проблема глобального масштаба, заявил ранее замминистра финансов России Алексей Моисеев по итогам пленарной сессии Кимберлийского процесса 2023.

Моисеев отметил, что страны «Большой семерки» и Европейский союз хотят запретить поставки алмазов на свои рынки, за счет механизма сертификации всех партий через AWDC или GIA. Он также отметил, что на сегодняшний день никто не может составить конкуренцию российскому производству алмазов, поэтому заместить его не получится.

Напомним, что по итогам 2022 года Россия впервые заняла более трети мирового рынка производства натуральных алмазов — 35%. В прошлом году объем производства алмазов в мире составил 119,96 миллиона карат, из которых 41,9 миллиона карат пришлись на российские компании.


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#санкции
#россия
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В США рассказали о первых шагах Трампа, если он станет президентом
Экс-глава Пентагона Эспер: Трамп лишит Киев поддержки и выведет США из НАТО
06 декабря 2023, 22:50

Фото: iStock/Jon Rehg

Если Дональд Трамп станет новым президентом США, то он сразуже прекратит помощь Украине. Об этом заявил в интервью MSNBC бывший министр обороны США Марк Эспер.
«Думаю, если это произойдет, то все усилия по поддержке Украины в ее противостоянии с Россией со временем развалятся, поскольку Соединенные Штаты — это своего рода большой блок в башне Дженга. Уберите нас, и все рухнет», - уверен Эспер.

Кроме того, он считает, что следящим шагом Трампа на посту главы США станет вывод страны из НАТО. Такие действия приведут к развалу альянса.

Ранее президент США Джо Байден уверен, что Россия атакует страны НАТО после того, как одержит победу в конфликте на Украине. Об этом он заявил в рамках своего специального обращения, посвященного призыву к конгрессу поддержать выделение дополнительной помощи Киеву.

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#россия
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#страны
#нато
#байден
#джо байден
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Байден заявил, что Россия нападет на страны НАТО после победы над Украиной
Байден: Россия атакует страны НАТО после победы над Украиной
06 декабря 2023, 21:52

Фото: iStock/rarrarorro

Президент США Джо Байден уверен, что Россия атакует страны НАТО после того, как одержит победу в конфликте на Украине. Об этом он заявил в рамках своего специального обращения, посвященного призыву к конгрессу поддержать выделение дополнительной помощи Киеву.
«Если Путин возьмет Украину, то он не остановится, он продолжит двигаться и атакует союзника по НАТО», - заявил Байден.

США всё-таки выделили Киеву новый пакет военной помощи, его стоимость составила 175 миллионов долларов, однако предупредили, что он может быть одним из последних. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен. В новый пакет военной помощи для Украины войдут боеприпасы для ПВО и артиллерийские снаряды, противорадиационные и противотанковые ракеты.

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#пво
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США не станут принуждать Украину к перемирию с Россией
Кирби: США оставляют за Украиной право решать параметры завершения конфликта
06 декабря 2023, 21:31

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

США не станут оказывать влияние на Украину и диктовать условия, при которых Киев должен будет вступить в мирные переговоры с Россией. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
«Определенно мы не собираемся диктовать эти условия», — ответил Кирби на вопрос об условиях завершения конфликта.

Он подчеркнул, что право решения об окончании конфликта и условиях мирных переговоров принадлежат украинскому народе и президенту Владимиру Зеленскому.

Россия сохраняет готовность к переговорам по Украине, которые ранее прервал Киев, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом, на Западе ждут, что США начнёт склонять украинского президента Владимира Зеленского к диалогу с Москвой. Поскольку финансовая помощь со стороны Америки зашла в тупик.

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман считает, что Соединённые Штаты намерены «перевалить бремя финансирования» Украины на Европейский Союз и действительно подтолкнуть Зеленского к переговорам с Россией. Однако Москва не должна идти на встречу ни при каких обстоятельствах.

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Российский бизнесмен Усс обвинил США в политически мотивированном преследовании
06 декабря 2023, 21:28

Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Бизнесмен Артём Усс, сын бывшего губернатора Красноярского края, обвинил США в политически мотивированном преследовании. Об этом сообщает РБК.
Ранее стало известно, что Госдеп США пообещал семь миллионов долларов тому, кто раскроет данные о местонахождении Усса, объявленного в международный розыск. Отмечается, что такая мера была принята в связи с обвинением об уклонении от санкций и отмывании денег. 

В беседе с изданием бизнесмен поспешил разочаровать общественность в том, что никто не получит обещанное американским ведомством вознаграждение. Свою позицию Усс объяснил тем, что факты, подтверждающие его виновность, отсутствуют. 

По словам бизнесмена, он проживает на территории России с апреля этого года. За всё это время правоохранительные органы США ни разу не попытались продолжить его преследование, лично от него получить какие-либо объяснения или связаться в рамках двусторонних российско-американских соглашений о правовой помощи. 

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#россия
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США выделили Киеву пакет помощи, предупредив, что он может стать одним из последних
США выделили новый пакет помощи Украине на 175 млн $
06 декабря 2023, 21:13

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

США всё-таки выделили Киеву новый пакет военной помощи, его стоимость составила 175 миллионов долларов, однако предупредили, что он может быть одним из последних. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
«Если конгресс не одобрит запрос президента на дополнительное финансирование национальной безопасности, это станет одним из последних пакетов оборонного содействия, которые мы предоставляем Украине», - пояснил Блинкен.

В новый пакет военной помощи для Украины войдут боеприпасы для ПВО и артиллерийские снаряды, противорадиационные и противотанковые ракеты.

Ранее агентство Reuters писало, что Евросоюз поставил Украине 480 тысяч снарядов вместо обещанного одного миллиона за 2023 год. Отмечается, что инициатива по ускоренному производству снарядов по контрактам через Европейское оборонное агентство позволила сделать лишь около 60 тысяч снарядов для ВСУ.

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#финансирование
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#евросоюз
#всу
#ракеты
#блинкен
#пво
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