«Не вписывается в реальность»: Пушков ответил Шольцу на слова о разговоре с Путиным

Фото: РИА Новости/Мария Девахина
Сенатор Алексей Пушков написал в своем Telegram-канале, что условие, выдвинутое канцлером ФРГ Олафом Шольцем для разговора с Владимиром Путиным, не отвечает нынешним реалиям.
Пушков отметил, что Шольц, не осознавая своих действий, «выступает в жанре геополитической фэнтези». По мнению сенатора, политика канцлера ФРГ отражает доктрину Запада, но не как не вписывается в реальность.
Пушков подчеркнул, что два года назад такие заявления можно было трактовать западной самонадеянностью и неверной оценкой соотношения сил, однако в настоящее время они не имеют даже слабой основы.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что будет готов говорить с президентом России Владимиром Путиным только тогда, когда в Кремле осознают необходимость прекращения боевых действий на Украине и вывода войск.
Напомним, российский лидер и канцлер ФРГ с момента начала специальной военной операции общались по телефону одиннадцать раз.
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Пушков подчеркнул, что два года назад такие заявления можно было трактовать западной самонадеянностью и неверной оценкой соотношения сил, однако в настоящее время они не имеют даже слабой основы.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что будет готов говорить с президентом России Владимиром Путиным только тогда, когда в Кремле осознают необходимость прекращения боевых действий на Украине и вывода войск.
Напомним, российский лидер и канцлер ФРГ с момента начала специальной военной операции общались по телефону одиннадцать раз.
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Екатерина Коршунова