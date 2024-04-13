Зеленский признал дезертирство подразделения, из-за которого окружили солдат ВСУ

Фото: сайт Кремля
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о бегстве одного из подразделений, в результате которого ВСУ попали в окружение и погибло множество украинских военных. Об этом Зеленский сообщил в беседе со студентами из Черновцов, видео встречи размещено на YouTube-канале его офиса.
Украинский лидер рассказал, что неизвестный смог надавить на свое окружение, запугать его, в результате чего подразделение покинуло свои позиции. Зеленский отметил, что вопрос заключается «не в том, что они отошли, а в том, что погибло большое количество людей других».
По словам президента Украины, этого человека удалось найти. Зеленский подчеркнул, что он будет отвечать по закону за свой поступок.
Ранее сообщалось, что Зеленский выступил против общей амнистии для дезертиров из украинской армии. Президент Украины пояснил, что у таких поступков могут быть разные причины.
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По словам президента Украины, этого человека удалось найти. Зеленский подчеркнул, что он будет отвечать по закону за свой поступок.
Ранее сообщалось, что Зеленский выступил против общей амнистии для дезертиров из украинской армии. Президент Украины пояснил, что у таких поступков могут быть разные причины.
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Екатерина Коршунова