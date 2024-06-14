Небензя предупредил Киев о возможных последствиях в случае отказа от предложений Путина

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Если украинское руководство отвергнет нынешнее мирное предложение России, то условия для начала переговоров по урегулированию конфликта в будущем будут другими, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.
Также он предупредил Киев о возможных последствиях отказа от мирного предложения РФ.
Ранее, 14 июня, Владимир Путина в рамках встречи с руководством МИД РФ назвал два условия для достижения перемирия в зоне проведения специальной военной операции (СВО). По его словам, Москва согласится на прекращение огня после того, как Украина выведет свои войска из Херсонской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой народных республик. Кроме того, Киев должен официально заявить о своем отказе от вступления в НАТО.
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