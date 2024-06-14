В Думе пригрозили более жесткими условиями Киеву в случае отказа от предложений Путина

Фото: сайт Кремля
Условия со стороны Москвы для Киева будут еще жестче, если Украина отвергнет предложения президента России Владимира Путина по мирному урегулированию конфликта, заявил глава комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий, сообщает РИА Новости.
Депутат выразил надежду, что Запад и Украина предпочтут «здравый смысл» и прислушаются к предложениям Путина.
Ранее, 14 июня, Владимир Путина в рамках встречи с руководством МИД РФ назвал два условия для достижения перемирия в зоне проведения специальной военной операции (СВО). По его словам, Москва согласится на прекращение огня после того, как Украина выведет свои войска из Херсонской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой народных республик. Кроме того, Киев должен официально заявить о своем отказе от вступления в НАТО.
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«И в этом случае, еще раз подчеркиваю, вслед за президентом, у нас будет возможность немедленно начать переговорный процесс. В противном случае условия с нашей стороны для переговоров будут качественно другими, качественно в любом случае более жесткими», – резюмировал Слуцкий.
Ранее, 14 июня, Владимир Путина в рамках встречи с руководством МИД РФ назвал два условия для достижения перемирия в зоне проведения специальной военной операции (СВО). По его словам, Москва согласится на прекращение огня после того, как Украина выведет свои войска из Херсонской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой народных республик. Кроме того, Киев должен официально заявить о своем отказе от вступления в НАТО.
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Александр Климов