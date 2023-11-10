Небензя рассказал, как у украинских родителей в Европе отнимают детей

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Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что в постпредство РФ при ООН поступают обращения в связи со случаями отъема украинских детей у родителей в странах Европы. Об этом Небензя сообщил в ходе неформального заседания Совбеза.
Ранее директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев заявил, что в постпредство РФ при ООН с апреля этого года обратились десятки проживающих в западных странах украинских семей, которые просили помочь им вернуть отобранных службами этих стран детей и при этом сообщали о давлении со стороны Киева. По его словам, обращения такого рода продолжают поступать, а РФ старается разобраться в каждом случае.
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