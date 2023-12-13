Небензя завил о выданной США Израилю лицензии на убийства в Газе

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США, отвергнув резолюцию СБ ООН по Газе, были обвинены постоянным представителем России при ООН Василием Небензей в ответственности за каждую смерть в этом регионе.
По словам Небензи, такие действия продолжают кровопролитие, принося новые трагические потери и вызывая разрушения, передает ТАСС.
Он выразил мнение, что США, в сущности, дали Израилю лицензию на убийства в секторе Газа.
7 декабря США использовали вето против резолюции СБ ООН, призывавшей к немедленному прекращению огня в этом регионе.
Однако 12 декабря подобное решение было принято Генассамблеей ООН, хотя 10 стран, включая США, Израиль, Чехию и Австрию, выступили против.
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Он выразил мнение, что США, в сущности, дали Израилю лицензию на убийства в секторе Газа.
Однако 12 декабря подобное решение было принято Генассамблеей ООН, хотя 10 стран, включая США, Израиль, Чехию и Австрию, выступили против.
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Артем Кузьмин