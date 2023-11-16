Россия предложила поправку в резолюцию СБ ООН о гумперемирии в секторе Газа

На заседании Совета безопасности ООН по проекту резолюции относительно событий в Газе постпред России при ООН Василий Небензя предложил внести изменение, призывая к мгновенному гуманитарному перемирию, которое должно привести к прекращению боевых действий, передает РИА Новости.
Голосование по этой резолюции запланировано на сегодня. Небензя представил устную поправку к оперативной части резолюции, предлагая внедрить новый пункт с следующим содержанием: «Вызывает к организации тотчас действующего, стойкого гуманитарного перемирия, направленного на прекращение военных действий».
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Артем Кузьмин