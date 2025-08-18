«Недопустимость»: Трамп окончательно закрыл вопрос о членстве Украины в НАТО

18 августа 2025, 21:09

Дональд Трамп официально отказал Украине в членстве НАТО

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина не станет членом НАТО. Об этом сообщает агентство Reuters.





Трамп сообщил о своём решении во время встречи с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете Белого дома. Глава США подчеркнул, что вопрос недопустимости вступления Украины в Североатлантический альянс обсуждался задолго до президента России Владимира Путина.



При этом американский политик отметил готовность европейских стран обеспечить Киеву гарантии безопасности, пообещав поддержку со стороны США.



Ранее Мария Захарова назвала планы НАТО по Украине шагом к глобальному конфликту. Представитель МИД предупредила, что такие замыслы европейских стран могут привести к неконтролируемой эскалации и непредсказуемым последствиям.

