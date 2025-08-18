Мария Захарова назвала планы НАТО по Украине шагом к глобальному конфликту

18 августа 2025, 20:17

Мария Захарова заявила, что размещение военных НАТО на Украине недопустимо

Мария Захарова (Фото: Telegram @MariaVladimirovnaZakharova

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на обсуждения на очередном заседании так называемой «коалиции желающих», где французский президент Эммануэль Макрон и британский премьер-министр Кир Стамер вновь затронули тему возможного ввода войск на Украину в случае прекращения огня. Об этом известно из её заявления, размещенного на сайте МИД РФ.





Захарова подчеркнула, что Россия категорически отвергает любые варианты размещения военных контингентов НАТО на украинской территории. Она предупредила, что такие планы европейских стран могут привести к неконтролируемой эскалации и непредсказуемым последствиям.

«В Лондоне одержимы стремлением к постоянному повышению ставок в конфликте и подталкивают партнеров по НАТО к опасной грани, за которой недалеко и до нового глобального конфликта», — подчеркнула представитель МИД.