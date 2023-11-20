Некоторым официальным лицам Молдавии запретили въезжать на территорию России

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Россия запретила нескольким официальным лицам из Молдавии въезжать на территорию РФ в ответ на преследования русскоязычных СМИ. Об этом сообщили в российском МИД.
Отмечается, что в ведомство пригласили посла Молдавии в России Лилиана Дария, которому сообщили о принятом решении.
Также дипломату выразили ноту протеста из-за преследования русскоязычных СМИ на территории республики. Уточняется, что меры в отношении медиа вводятся по указу правительства.
Ранее служба информации и безопасности Молдавии сообщила о блокировке свыше двадцати сайтов российских медиа. Это было обусловлено якобы борьбой с дезинформацией. Отмечается, что в список вошли российские телеканалы НТВ, РЕН ТВ, RT, «Первый канал», «Россия 1» и другие.
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Также дипломату выразили ноту протеста из-за преследования русскоязычных СМИ на территории республики. Уточняется, что меры в отношении медиа вводятся по указу правительства.
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Анастасия Чинкова