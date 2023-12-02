Немецкая журналистка, которую поставил на место Лавров, работала в России

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ
Немецкая журналистка издания Deutsche Welle* Александра фон Намен, которую российский министр иностранных дел Сергей Лавров поставил на место на пресс-конференции в Скопье, несколько лет работала в России. Об этом сообщается в разделе с её биографией на сайте издания.
Напомним, что фон Намен спросила у Лаврова в ходе пресс-конференции по итогам совета министров иностранных дел ОБСЕ, связаны ли его слова с намерениями России выйти из ОБСЕ. На что Лавров ответил требованием правильно цитировать его слова, поскольку он сказал, что в России задаются вопросом о необходимости инвестировать усилия в оживление ОБСЕ на фоне действий стран Запада, которые «поставили её на край пропасти».
После этого журналистка опубликовала статью, в которой написала, что Лавров отказался чётко ответить на её вопрос и лишь процитировала его слова о безразличии к итогам нынешней сессии ОБСЕ.
На сайте издания Deutsche Welle* отмечается, что фон Намен является одним из самых опытных корреспондентов этого СМИ. И в качестве шефа бюро в Москве она в течение пяти лет писала о событиях в России и о политике российского президента Владимира Путина.
Читайте также:
Лавров поставил на место немецкую журналистку, исказившую его слова об ОБСЕ
Председатель ОБСЕ Османи: Дискуссия об исключении РФ себя полностью исчерпала
Захарова высмеяла слова Османи о дискуссии по вопросу исключения России из ОБСЕ
*издание признано Минюстом РФ иноагентом
После этого журналистка опубликовала статью, в которой написала, что Лавров отказался чётко ответить на её вопрос и лишь процитировала его слова о безразличии к итогам нынешней сессии ОБСЕ.
Читайте также:
Лавров поставил на место немецкую журналистку, исказившую его слова об ОБСЕ
Председатель ОБСЕ Османи: Дискуссия об исключении РФ себя полностью исчерпала
Захарова высмеяла слова Османи о дискуссии по вопросу исключения России из ОБСЕ
*издание признано Минюстом РФ иноагентом
Анастасия Чинкова