Председатель ОБСЕ Османи: Дискуссия об исключении РФ себя полностью исчерпала

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Дискуссия об исключении России из числа членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в настоящий момент себя полностью исчерпала. Об этом заявил председатель организации, министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи.
На встрече министров 57 государств, где Россию представлял глава МИД РФ Сергей Лавров, обсуждались проблемы безопасности в Европе на фоне продолжающегося украинского конфликта, а также решался вопрос о следующем после Северной Македонии председателе. Поначалу была предложена кандидатура Эстонии, но российская и белорусская делегации выступили против. После этого свою кандидатуру предложила Мальта. Этот вариант был поддержан всеми остальными странами.
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Александр Бойцов