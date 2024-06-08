NHK: Япония заключит с Украиной соглашение о поддержке на срок в 10 лет

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Правительство Японии заключит с Украиной соглашение на 10 лет о поддержке в ряде областей, включая предоставление «нелетальной» оборонной помощи. Об этом информирует телеканал NHK.
Уточняется, что премьер-министр Японии Фумио Кисида встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским на саммите G7 в Италии, в рамках которого стороны намерены подписать это соглашение. Токио планирует оказывать Киеву помощь в сфере безопасности, разведки и лечения военных ВСУ.
Согласно информации источника, в сфере восстановления инфраструктуры Япония намерена оказывать помощь Украине в разминировании, улучшении гуманитарного положения женщин и детей, а также развитию украинского сектора сельского хозяйства.
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Екатерина Коршунова