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Члены бундестага Германии от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) сообщили, что поставляемая Киевом продукция загрязнена опасными химикатами. Об этом информирует «Лента.ру».
Основная причина заключается в том, что продукция, производимая на Украине, не соответствует санитарным требованиям Европейского союза и загрязнена опасными химикатами. К примеру, средства защиты растений, которые на протяжении длительного времени запрещены в ЕС, продолжают использоваться в Киеве.
Депутаты ФРГ отметили, что на сегодняшний день Украина — это один из крупнейших импортеров запрещенных в ЕС вредоносных веществ. Согласно их мнению, в Германии в молоке коров, которых кормили зерном, импортированным из Украины, были обнаружены афлатоксины. Они являются смертельно опасными, поскольку вырабатываются плесенью.
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