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В ФРГ заявили о загрязнении поставляемой Киевом продукции опасными химикатами

В бундестаге заявили о загрязнении поставляемой Киевом продукции химикатами
08 июня 2024, 07:29
Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Члены бундестага Германии от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) сообщили, что поставляемая Киевом продукция загрязнена опасными химикатами. Об этом информирует «Лента.ру».


Основная причина заключается в том, что продукция, производимая на Украине, не соответствует санитарным требованиям Европейского союза и загрязнена опасными химикатами. К примеру, средства защиты растений, которые на протяжении длительного времени запрещены в ЕС, продолжают использоваться в Киеве.

Депутаты ФРГ отметили, что на сегодняшний день Украина — это один из крупнейших импортеров запрещенных в ЕС вредоносных веществ. Согласно их мнению, в Германии в молоке коров, которых кормили зерном, импортированным из Украины, были обнаружены афлатоксины. Они являются смертельно опасными, поскольку вырабатываются плесенью.

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В России заявили о последнем сигнале для саммита по Украине
Пушков назвал отсутствие Гутерреша сигналом о бессмысленности саммита по Украине
08 июня 2024, 07:40

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Сенатор Алексей Пушков написал в своем Telegram-канале, что отсутствие генсека ООН Антониу Гутерреша на предстоящем саммите по Украине в Швейцарии — это «самый последний» сигнал о том, что данная конференция станет не более, чем политической формальностью.
Пушков отметил, что это фактически уже признали и США, поскольку, что при отсутствии лидеров КНР, Бразилии, Индии, ЮАР и других государств, данный саммит не выполнит своей задачи. По словам сенатора, участие в конференции вице-президента США Камалы Харрис — «это ни о чем».

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский и его западные «друзья» лично звонили и просили лидеров государств СНГ посетить саммит в Швейцарии. Уточняется, что все лидеры стран СНГ отказались принимать это предложение.

Напомним, 15-16 июня Швейцария проведет саммит по Украине вблизи города Люцерн. РФ не будет принимать в нем участие. Пресс-секретарь посольства РФ в Берне Владимир Хохлов до этого сообщил, что Швейцария не направляла российской стороне приглашение для участия в саммите по Украине.

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#владимир зеленский
#швейцария
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#украина
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Макарон рассказал о коалиции стран для отправки военных инструкторов Киеву
Макрон заявил о коалиции стран для отправки военных инструкторов Киеву
08 июня 2024, 06:23

Фото: сайт Кремля

В ближайшие дни будет завершено формирование коалиции стран, готовых направить на территорию Украины военных инструкторов, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
«Уже в ближайшие дни завершится создание коалиции стран, готовых направлять военных инструкторов на Украину», – отметил французский лидер во время пресс-конференции с участием президента Украины Владимира Зеленского.

По словам Макрона, некоторые партнеры уже согласились прислать инструкторов. Политик также заявил, что Париж не воюет с Россией, потому что хочет продолжать контролировать эскалацию конфликта на Украине.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что слова Эммануэля Макрона о подготовке прямого участия Украины в конфликте носят провокационный и отягчающий характер. Он также подчеркнул, что французский лидер продемонстрировал «абсолютную поддержку» Украине, даже заявив, что готов участвовать в конфликте.

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#украина
#россия
#дмитрий песков
#киев
#владимир зеленский
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Зеленский раскрыл Байдену тайные детали боев в Харьковской области
Зеленский раскрыл Байдену тайные подробности о боях в Харьковской области
08 июня 2024, 03:37

Фото: сайт Белого дома

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом в Париже заявил, что готов раскрыть «некоторые подробности» о боях в Харьковской области. Об этом говорится в стенограмме разговора двух лидеров на сайте Белого дома.
При этом украинский лидер подчеркнул, что не желал бы делиться информацией с представителями СМИ.

7 июня Зеленский и Байден встретились во Франции в рамках празднования 80-летия высадки союзнических сил в Нормандии в ходе Второй мировой войны.

Ранее стало известно, что ВСУ минируют Харьковскую область немецкими магнитными снарядами, несмотря на присутствие мирного населения.

До этого координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что на Харьковском направлении наблюдается деморализация украинских войск, которые уже не надеются остановить российскую армию.

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#джозеф байден
#владимир зеленский
#харьковская область
#вторая мировая война
#франция
#белый дом
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Главу МИД Британии разыграли пранкеры
The TImes: глава МИД Британии стал жертвой принтеров под видом Порошенко
08 июня 2024, 03:20

Фото: iStock/nevenmn

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон стал жертвой пранкеров – он поговорил с неизвестными людьми, замаскировавшимися под бывшего президента Украины Петра Порошенко, сообщает Times.
По словам официального представителя Министерства иностранных дел Великобритании, разговор состоялся по видеосвязи, но длился недолго. Он отметил, что пранкеры воспользовались текстовыми сообщениями, чтобы организовать телефонный звонок.

На экране появился человек, похожий на Порошенко, но вскоре Кэмерон заподозрил, что имеет дело с мошенниками. Когда пранкер попросил его предоставить контактную информацию других лиц, государственный секретарь перестал отвечать.

МИД Великобритании решил публично заявить об инциденте на случай манипуляции и использование, а также в качестве предупреждения других о риске.

Ранее российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) поговорили с Шендеровичем, позвонив ему ему от имени главы администрации президента Украины Андрея Ермака.

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Байден раскрыл численность американских войск на территориях стран НАТО
08 июня 2024, 02:47

kremlin

Президент США Джо Байден заявил, что на территории стран НАТО находятся 80 тысяч американских военных, передает ТАСС.
По его словам, войска США направляются или дислоцируются в странах Североатлантического альянса в Европе, «в том числе для воодушевления наших союзников и сдерживания дальнейшей российской агрессии».

Глава Белого дома также сообщил, что в Саудовской Аравии находятся около 2320 американских военнослужащих, в Иордании – 3813, а в Ливане – 75.

Ранее в Белом доме заявили, что отказ Соединенных Штатов отправлять войска на Украину сохранится и в будущем. Отмечается, что заявления французских властей также не повлияют на решение администрации президента США.

Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит подтвердил, что Вашингтон и Североатлантический альянс не рассматривают возможность отправки советников в Киев.

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#военные
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#россия
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США заключили контракт на производство отправляемых Киеву БРТ Stryker
Пентагон: США подписали соглашение о производстве поставляемых Киеву БРТ Stryker
08 июня 2024, 02:05

Фото: iStock/Michele Ursi

США подписали соглашение с американской оборонно-промышленной компанией о производстве БТР Stryker Double V-Hull A1, поставляемых Киеву. Об этом сообщил Пентагон, передает РИА Новости.
Контракт был подписан с компанией General Dynamics Land Systems на 65,9 миллиона долларов на производство транспортных средств Stryker Double V-Hull A1. По данным агентства, выполнение контракта рассчитано до 31 декабря 2026 года.

Ранее, в мае, Forbes сообщало, что украинская армия потратила впустую большое количество беспилотников на борьбу с российскими танками, оснащенными антидроновыми навесами.

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#сша
#беспилотник
#танки
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В США россиянин признал вину в нарушении санкций против России
08 июня 2024, 01:31

Фото: iStock / Zolnierek

В США 58-летний россиянин Дмитрий Тимашев признал вину за нарушение санкций против России, связанных с поставками комплектующих к оружию, сообщается на сайте Министерства юстиции США.
Отмечается, что в период с 2020 по 2023 год Тимашев вступил в сговор с неназванным партнером. Россиянин отправлял запчасти для производства оружия из США в Российскую Федерацию по почте. В ответ неизвестный оплачивал учебу его дочери и снимал ей квартиру в Екатеринбурге.

После начала специальной военной операции (СВО) Тимашев отправлял товар родственникам своей жены, проживающим в Казахстане. Оттуда комплектующие поставлялись в Россию.

«Тимашев отправил несколько партий комплектующих в Казахстан, зная, что в конечном итоге они предназначаются для России. Он также знал, что для экспорта запчастей через Казахстан в Россию требуется лицензия Министерства торговли, которой у него не было. Тимашев скрыл факт незаконного вывоза, исказив содержание грузов в сопроводительных декларациях», – сообщается в заявлении Минюста.

Тимашев будет приговорен 8 ноября, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее бывший совладелец банка «Открытие» Вадим Вольфсон и еще несколько человек были арестованы в США. Американское Министерство юстиции считает, что они помогали россиянам избежать антироссийских санкций.

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#оружие
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НАТО откажется от плана создания фонда помощи Украине
НАТО откажется от плана создания фонда помощи Украине на пять лет
08 июня 2024, 01:17

Фото: iStock/Michele Ursi

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг откажется от планов по созданию фонда помощи Украине на 100 миллиардов евро на 5 лет после сопротивления членов альянса, информирует Bloomberg.
По данным агентства, чиновник предложил странам сохранить нынешний уровень поддержки Киева, который составляет около 43 миллиардов долларов в год с начала специальной военной операции (СВО).

Отмечается, что Турция призвала НАТО проявлять осторожность, чтобы координация военной помощи «не создавала впечатления более активного участия союзников в конфликте».

Ранее сообщалось, что украинское руководство было недовольно идеей согласовать выделение Киеву 100 миллиардов евро, поэтому власти высказали претензии.

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В России пообещали отомстить ВСУ за удар по херсонскому селу
Россия отомстит ВСУ за удар по селу Садовое, заявил сенатор Кастюкевич
08 июня 2024, 01:04

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Российские военные отомстят Вооруженным силам Украины (ВСУ) на поле боя за удар по селу Садовое в Херсонской области, пообещал сенатор от региона Игорь Кастюкевич в своем Telegram-канале.
«За каждого погибшего мирного жителя наши воины кратно отомстят врагу! Причем не в мирных кварталах, а на поле боя. Убежден, пощады им не будет», – заявил Кастюкевич.

По его словам, пришло время населению западных стран понять, что их налогами оплачено оружие для атак.

Ранее, вечером 7 июня, украинские войска обстреляли село Садовое в Херсонской области. Магазин, в котором находились посетители и персонал, был разрушен. По последним данным, 22 человека погибли, еще 15 получили ранения, 5 из них находятся в тяжелом состоянии.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что первый удар по магазину был нанесен управляемой авиабомбой французского производства, а второй – с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Следственный комитет (СК) России заявил, что устанавливает обстоятельства нападения.

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