Нигер расторг военное соглашение с США

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Вооруженные силы Нигера расторгли военное соглашение с Соединенными Штатами, позволявшее американским вооруженным силам находиться на территории страны, сообщает Reuters.
Глава временного правительства Нигер Амаду Абдраман подтвердил, что Нигер отменил военное соглашение с Соединенными Штатами.
По данным Reuters, военный режим Нигера отменил «военное соглашение с Соединенными Штатами, которое которое разрешает американским военным и гражданскому персоналу министерства обороны находиться на территории страны, решение вступает в силу немедленно».
Напомним, что ранее, в конце 2023 года, Нигер отменил соглашение о военном сотрудничестве с ЕС.
До этого Нигер вместе с Мали и Буркина-Фасо заключили хартию о создании альянса государств Сахеля.
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По данным Reuters, военный режим Нигера отменил «военное соглашение с Соединенными Штатами, которое которое разрешает американским военным и гражданскому персоналу министерства обороны находиться на территории страны, решение вступает в силу немедленно».
До этого Нигер вместе с Мали и Буркина-Фасо заключили хартию о создании альянса государств Сахеля.
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Александр Климов