Нигер аннулировал военное партнерство с ЕС

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Нигер аннулировал военное сотрудничество с Евросоюзом, отозвав свое разрешение на развертывание миссии сообщества в Ниамее, передает агентство Reuters.
Ранее сообщалось, что Евросоюз готов ввести санкции против Нигера в поддержку усилий Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) по «восстановлению демократии» в этом пережившем госпереворот африканском государстве. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
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