Новый посол Британии Кейси заявил о важности поддержания отношений с Россией

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Новый посол Великобритании в России Найджел Кейси заявил о важности поддержания отношений между Лондоном и Москвой, его видеообращение опубликовано в Telegram-канале посольства.
По словам Кейси, поддержания отношений с РФ в целом и с российским народом в частности по-прежнему остается важным для Великобритании.
Напомним, Найджел Кейси приступил к выполнению своих обязанностей в качестве британского посла в России 22 ноября. Он уже вручил копию верительных грамот от Его Величества короля Карла в МИД РФ, а позже вручит их и российскому президенту Владимиру Путину.
При этом, ранее Кейси уже работал в британском посольстве в Москве с 2003 по 2006 год.
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«Решение, принимаемые Россией имеют значение не только для Великобритании, но и для всего мира», - отметил дипломат.
При этом, ранее Кейси уже работал в британском посольстве в Москве с 2003 по 2006 год.
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Евгения Парфентьева