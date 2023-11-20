В МИД РФ выдвинули Лондону важное требование

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Россия требует от Великобритании исключить вовлеченность британцев в конфликте на Украине. Об этом заявил директор Второго Европейского департамента МИД России Сергей Беляев.
«Руководство Великобритании продолжает демонстрировать нацеленность на всестороннюю поддержку Украины. В ходу у англичан тезис о необходимости нанесения России "поражения на поле боя"», - передает РИА Новости слова Беляева.
Он отметил, что с начала спецоперации, Лондон передал Киеву вооружение на сумму около 6,6 миллиарда фунтов стерлингов, заняв второе место после США.
Таким образом, по словам Беляева, данные действия Лондона несут в себе угрозу эскалации конфликта на Украине и могут привести к непредсказуемым последствиям.
Также Москва требует от Великобритании вывести с Украины своих наёмников, которые принимают участие в боевых действиях на стороне ВСУ, уточнив, что иностранные наемники по международному гуманитарному праву не имеют права на статус военнопленного.
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Элина Позднякова