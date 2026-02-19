NYT: Трамп намерен достигнуть мира на Украине до выборов в конгресс

19 февраля 2026, 18:38

Дональд Трамп (Фото: iStock/olya_steckel)

Президент США Дональд Трамп намерен добиться урегулирования конфликта на Украине до промежуточных выборов в Конгресс в 2026 году. Об этом сообщает The New York Times.





По информации издания, американский лидер рассчитывает на дипломатический результат до голосования, которое пройдёт в ноябре. Отмечается, что Вашингтон подталкивает Киев к отказу от претензий на весь Донбасс в рамках возможного соглашения.



Промежуточные выборы в обе палаты Конгресса США запланированы на 3 ноября 2026 года. В настоящее время Республиканская партия имеет большинство как в Сенате, так и в Палате представителей.