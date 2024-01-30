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Обнародовавшему налоговую отчетность Трампа дали пять лет тюрьмы

WSJ: передавшему в СМИ налоговую отчетность Трампа человеку дали пять лет тюрьмы
30 января 2024, 02:50
Фото: istock / gorodenkoff

Фото: istock / gorodenkoff

Бывший сотрудник налоговой службы США (IRS), передавший в 2020 году журналистам налоговую отчетность бывшего президента США Дональда Трампа, был приговорен к пяти годам тюремного заключения, сообщает Wall Street Journal.

По информации издания, Чарльз Литтлджон, бывший работник IRS, признал свою вину в передаче налоговых документов газете New York Times и неправительственной организации ProPublica. Литтлджон заявил, что осознавал, что его действия могут привести к судебному разбирательству.

Судья Ана Рейес отметила, что Литтлджон систематически нарушал законы в течение двух-трех лет, работая в IRS, и отметила, что удивительно, как он смог устроиться на эту должность с целью получения доступа к документам, касающимся Трампа.

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Блинкен анонсировал «самый амбициозный» саммит НАТО со времен холодной войны
Блинкен: июльский саммит НАТО будет самым амбициозным со времен холодной войны
30 января 2024, 02:04

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Согласно заявлению госсекретаря США Энтони Блинкена, предстоящий июльский саммит НАТО в Вашингтоне станет самым масштабным с времен холодной войны.
В ходе совместной пресс-конференции с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом, он отметил, что в ходе встречи планируется обсуждение проблем и вызовов, стоящих перед НАТО, включая угрозы со стороны России и Китая, а также противодействие терроризму в киберпространстве.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о встрече с генсеком НАТО в Давосе, где обсудили подготовку к предстоящему саммиту. Зеленский выразил надежду на шаги, приближающие Украину к членству в альянсе.

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#нато
#иран
#владимир зеленский
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Столтенберг обвинил Иран в дестабилизации региона
Генсек НАТО Столтенберг: Иран продолжает дестабилизировать регион
30 января 2024, 00:47

Фото: iStock/Oleksii_Liskonih

Генсек НАТО Йенс Столтенберг высказался об атаке на американскую военную базу в Иордании, подчеркнув, что Иран - это источник «дестабилизации региона».
«Иран продолжает дестабилизировать регион и несет ответственность за поддержку террористов, которые атакуют суда в Красном море. Поведение Ирана показывает нам, что мир, не основанный на правилах, может быть непредсказуемым и опасным. Это может привести к тому, что обеспечение нашей безопасности будет стоить нам еще дороже», — отметил он.
В воскресенье вечером Центральное командование ВС США объявило, что трое американских военнослужащих погибли, а 25 получили ранения в результате атаки с беспилотника на военную базу США на границе Сирии и Иордании. Координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США обязательно ответят на эту атаку в отношении своих военных на Ближнем Востоке, выбрав для этого подходящее время и средства.

Согласно информации издания Wall Street Journal, американские военные не смогли предотвратить атаку на базу, так как ошибочно приняли вражеский беспилотник за свой собственный. Согласно отчету, вражеский беспилотник приближался к базе в то же время, когда американский беспилотник возвращался на базу.

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#военные
#беспилотник
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#иран
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В ЕС предварительно согласовали предложение по использованию активов РФ
29 января 2024, 22:43

Фото: iStock/sinonimas

Постоянные представители стран-членов Европейского союза предварительно согласовали предложение по использованию замороженных активов России в пользу Украины, об этом сообщает председательство Бельгии при Совете ЕС на своей странице в социальной сети X.
«Постпреды ЕС только что достигли принципиального согласия по предложению использования чрезвычайных доходов от иммобилизованных в ЕС активов для поддержки восстановления Украины», — говорится в сообщении представительства.

При этом, на прошлой неделе украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что Соединённые Штаты Америки дали Киеву все гарантии, включая конфискацию российских активов для восстановления Украины. При этом, на вопрос журналиста о том, как Киев намерен действовать при избрании на пост президента США Дональда Трампа, Шмыгаль однозначно ответить не смог.

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#россия
#евросоюз
#украина
#деньги
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Порошенко заявил, что в ЕС пришли в шок от новостей об увольнении Залужного
29 января 2024, 22:13

Фото: iStock/artJazz

Европейские союзники Киева пришли в шок от новостей об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного, об этом сообщил бывший президент Украины Петр Порошенко в своём Telegram-канале.
«Я в Брюсселе. У наших партнеров шок от самих слухов (об увольнении Залужного). Лучшее, что еще можно сделать, — немедленно опровергнуть слухи», — рассказал Порошенко.

Бывший украинский лидер считает, что если указ об увольнении главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного, то этот документ необходимо порвать. Потому что при его увольнении может произойти настоящий переворот, считает Порошенко.

Ранее советник главы ДНР Ян Гагин сделал аналогичный прогноз. Он считает, что при его отставке может произойти военный переворот.

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#валерий залужный
#украина
#европа
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Депутат Рады Гончаренко: Залужному объявили о его отставке
29 января 2024, 20:39

Фото: iStock/Silent_GOS

Главнокомандующему Вооружёнными силами Украины Валерию Залужному объявили об его отставке, об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своём Telegram-канале.
По словам Гончаренко, Залужного оповестили об отставке, однако, официального указа на этот счёт пока что подписано не было.

При этом, депутат добавил, что главкому ВСУ предлагали должность посла в одной из европейских стран, но он отказался.

Ранее об увольнении Залужного уже сообщил бывший депутат Рады Украины Борислав Береза, сославшись на свои источники в правительстве.

В том, что в украинском правительстве назревает бунт, стало известно от директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника. По его словам, многие парламентарии либо планируют перейти на сторону Залужного, либо уже это сделали.

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#валерий залужный
#всу
#увольнение
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Участников госсовета СГ угостили гребешками, солянкой и лавандовым мороженым
29 января 2024, 20:07

Фото: iStock/BrianAJackson

Участников высшего государственного совета союзного государства России и Белоруссии накормили треской и лавандовым мороженым, об этом сообщает «РИА Новости».
«После совещания участники отправились на обед, им предложили на выбор угольную треску с пюре из зеленого горошка или антрекот из говядины с овощами гриль. Также в меню были морской гребешок с цветной капустой, маринованная форель в бруснике со сметаной, грибная солянка с картофельным пончиком», — сообщили в агентстве.

Также известно, что участникам встречи предложили на десерт. В меню «на сладкое» находились щербет из облепихи с апельсином, а также мусс из печеного яблока в карамели с лавандовым мороженым на десерт.

При этом, ранее Владимир Путин заявил, что сотрудничество между Минском и Москвой развивается в очень энергичных темпах. При этом, как отметил российский лидер, и без того крупный товарооборот между странами постоянно продолжает расти.

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#россия
#белоруссия
#еда
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Политолог Баширов: Конфликт на Ближнем Востоке отодвинет Украину на второй план
29 января 2024, 19:44

Фото: istockphoto.com/makaule

Политолог Марат Баширов заявил, что ситуация на Ближнем Востоке отодвинет внимание Запада от украинского вопроса на второй план.
«Стратегические бомбардировщики США уже в Израиле. Заправщики ВВС США летят туда же. Группировка морских кораблей США выдвинута в Красном море и около Персидского залива. Всё говорит о том, что начинается новая серьёзная межгосударственная война», — приводит Pravda.Ru слова политолога.

Ранее политолог Юрий Кот заявлял, что главной задачей Запада является не помощь Украине, а ослабление России.

«Они поняли, что у них нет шансов победить на линии боевого соприкосновения. Поэтому будут делать всё возможное в нашем тылу. И в этом смысле все гражданские люди в России находятся под прицелом у этих террористов. Для них не важно, являетесь вы симпатиком Запада или не являетесь», — добавил в беседе с «Царьградом» Кот.

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#сша
#политолог
#политика
#украина
#ес
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Путин: Россия и Белоруссия будут работать над обеспечением равной безопасности
29 января 2024, 19:03

Фото: iStock/Oleksandr Filon

Россия и Белоруссия намерены работать в направлении обеспечения равной и неделимой безопасности, в рамках установления многополярного мира, об этом заявил российский лидер Владимир Путин на заседании Высшего государственного совета Союзного государства России и Беларуси.
«В интересах формирования по-настоящему многополярной, демократичной и справедливой системы мироустройства, обеспечения равной и неделимой безопасности мы будем работать совместно», — сказал российский лидер.

Ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, какие темы он затронул на встрече с Владимиром Путиным, которая состоялась 28 января. По его словам, лидеры двух государств обсудили экономическую сферу, а также сотрудничество в военно-промышленной области, с учётом опыта РФ при проведении специальной военной операции на Украине.

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#владимир путин
#александр лукашенко
#белоруссия
#россия
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Как принять участие в дистанционном электронном голосовании. Пошаговая инструкция
29 января 2024, 18:10

Фото: телеграм-канал Мособлизбиркома

29 января в Московской области и ещё 28 регионах России стартовал приём заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании на выборах президента России. Он завершится 11 марта.
Чтобы проголосовать с помощью ДЭГ, необходимо подать заявку на портале «Госуслуги», сообщили в Мособлизбиркоме. «Голосование онлайн будет доступно с 8:00 15 марта до 20:00 17 марта 2024 года. Сделать свой выбор можно будет с помощью компьютера или мобильного устройства. Принять участие в ДЭГ может любой житель Подмосковья, который обладает активным избирательным правом и имеет действующую подтвержденную учетную запись на портале госуслуг», – говорится в телеграм-канале Московкой областной избирательной комиссии.

Преимущества ДЭГ

Удобство. В дни проведения голосования можно получить бюллетень и отдать голос в удобное для вас время.
Безопасность. Голос избирателя будет защищён и надежно сохранён.
Простота. Процесс голосования – понятный и легкий.
Прозрачность. Избиратель может убедиться, что его голос учтён.

Как подать заявление на участие на ДЭГ

Заявления принимают на «Госуслугах» с 29 января до 23:59 по московскому времени 11 марта 2024 года. Для этого потребуется подтверждённая учётная запись.

Далее необходимо получить код подтверждения. Он придёт на номер телефона, указанный в личном кабинете. Если код не пришёл, следует обратиться в службу поддержки.

После этого избирателя нужно дождаться решения. Если в статусе заявления указано «Учтено», он может участвовать в ДЭГ.

Избиратель может отозвать заявление на участие в ДЭГ через те же «Госуслуги», но не позднее 24 часов по московскому времени 11 марта 2024. Также ему разрешается подать после отзыва новое заявление, если срок подачи не истёк. Тот, кто подал заявление на ДЭГ и не отозвал его до 11 марта, будет исключён из избирательного списка на участке по месту жительства и не сможет получить бумажный бюллетень.

Как проголосовать посредством ДЭГ

ДЭГ проводится на сайте. Гражданам с постоянной регистрацией в Москве подавать заявление не нужно: для них ДЭГ будет проходить на портале.

С 8:00 15 марта до 20:00 17 марта следует войти на портал дистанционного электронного голосования. Для этого надо использовать логин и пароль от портала госуслуг. При голосовании учитывается местное время.

Голосовать можно только по времени региона, в котором у избирателя постоянная регистрация. Например, если он находится в Москве, но прописан в Екатеринбурге, проголосовать он сможете по местному времени Екатеринбурга.

Какие регионы участвуют в ДЭГ

Участвовать в дистанционном электронном голосовании могут жители Архангельской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Калининградской, Калужской, Курской, Липецкой, Московской, Мурманской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Псковской, Ростовской, Свердловской, Томской, Челябинской и Ярославской областей. Также заявку на участие в ДЭГ могут подать избиратели из Алтайского, Камчатского, Пермского краёв, Карелии, Крыма, Чувашии, Севастополя, Ненецкого автономного округа и Москвы.

Согласно постановлению Центризбиркома, ДЭГ будут использовать 29 регионов. Потенциально участие в выборах электронным способом могут принять 38 млн избирателей. В 28 регионах электронное голосование будет проходить с использованием федеральной платформы, в Москве используют свою информационную систему.

Голосование на выборах президента в этом году впервые продлится три дня – 15, 16 и 17 марта.

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Жителям Подмосковья объяснили, как проголосовать на любом удобном участке

В Подмосковье будут работать 58 избирательных участков для граждан без регистрации
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