Радио1
Главная / Новости / Политика/ Трамп назвал ситуацию на южной границе США «оружием массового разрушения»

Трамп назвал ситуацию на южной границе США «оружием массового разрушения»

28 января 2024, 02:55
Фото: Сайт Кремля

Фото: Сайт Кремля

Бывший президент США Дональд Трамп назвал ситуацию на границе с Мексикой худшей за всю историю страны, подчеркнув, что она стала «оружием массового разрушения». Об этом политик на своей странице в социальной сети Truth Social.
За последнее время экс-президент усилил свою предвыборную риторику в адрес нелегальных мигрантов. Трамп сосредоточил усилия на предложениях по ужесточению иммиграционных мер и пообещал провести крупнейшую депортацию мексиканцев-нелегалов в истории США.

Администрация Белого дома делает всё возможное для того, чтобы помешать нормальной охране границ страны. Об этом заявил представитель профсоюза агентов и пограничников американской пограничной службы.


Ранее сотрудники офиса губернатора Техаса Грега Эббота рассказали, что с 2022 года они переправили в другие районы США более 102 тысяч нелегальных мигрантов. Ещё около полумиллиона нелегалов были задержаны на границе маршалами и рейнджерами штата. Сам техасский губернатор назвал свой штат форпостом в миграционной войне. Эббот также обвинил президента Соединённых Штатов Джо Байдена в том, что его неумелая миграционная политика привела к кризису в этой сфере.

12 января Минюст США обращался в Верховный суд в связи с ситуацией на границе. Ведомство утверждало, что власти Техаса пытаются заблокировать доступ пограничникам и федеральной нацгвардии к примерно 4 км границы. Согласно американскому законодательству, погранслужба ответственна за оформление мигрантов на территории США.


Читайте также:

Профсоюз американских пограничников: Белый дом мешает охранять границу США

Трамп призвал штаты направить силы для помощи Техасу

Техасские власти по указу губернатора прогнали федеральных пограничников
#дональд трамп
#сша
#граница
#мигранты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Верховной раде заявили, что женщины Украины не будут подлежать мобилизации
28 января 2024, 03:09

Фото: iStock/A.Greeg

Женщины на Украине не будут подпадать под мобилизацию, поскольку страна обладает достаточным ресурсом среди мужчин в возрасте 27-60 лет . Такое мнение выразил зампред комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев.
«Позиция президента, позиция комитета и позиция в принципе, я думаю, большинства парламентариев состоит в том, что не нужно на сегодняшний день включать женщин в мобилизационный ресурс <...> Я думаю, будет достаточно мужчин для того, чтобы закрыть все потребности, которые есть у Генштаба», — приводит слова Чернева «24 канал».

Ранее депутат Рады Инна Совсун заявила о том, что женщин также необходимо мобилизовать в украинскую армию, «если это необходимо для нужд государства, и если <...> без этого не вытягиваем, вот никак не вытягиваем без женщин» Парламентарий напомнила, что по Конституции Украины страну должны защищать все граждане, а не только мужчины.

Напомним, что 1 октября 2023 года на Украине вступили в силу требования о постановке на воинский учет женщин, имеющих медицинское или фармацевтическое образование. Их обязали поступить таким образом до 31 декабря 2026 года, остальные могут сделать это по собственному желанию. Специальность считается подлежащей учету на основании как фактического места работы, так и полученного диплома.

Читайте также:

Депутат Рады Совсун выступила за мобилизацию женщин в ряды ВСУ

В ДНР высказались о появлении на фронте женской роты ВСУ

В США потребовали, чтобы Киев мобилизовал женщин
#украина
#женщины
#мобилизация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
NYT: Махмуд Аббас может потерять пост лидера Палестины
28 января 2024, 01:25

Фото: сайт Кремля

США, Иордания, Египет и ряд других стран обсуждают возможность передачи власти в Палестине новому лидеру от нынешнего президента Махмуда Аббаса, чтобы тот осуществлял управление в секторе Газа после завершения конфликта. Об этом сообщила газета The New York Times.
По данным газеты, среди кандидатов рассматриваются бывший премьер-министр Палестины Салям Файяд и Насер аль-Кидва, племянник предыдущего палестинского лидера Ясира Арафата. При этом сам Аббас настаивает на человеке, на которого будет иметь большое влияние он сам — например, его советнике по вопросам экономики Мухаммеде Мустафе.

В декабре минувшего года президент Палестины Махмуд Аббас призвал прокурора Международного уголовного суда возбудить дела против «израильских военных преступников». Во время встречи с прокурором МУС Каримом Ханом Аббас проинформировал последнего о ситуации в зоне ближневосточного конфликта, указав на «акты геноцида и этнические чистки» в секторе Газа.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил, что палестинскому руководству будет крайне трудно взять под свой контроль сектор Газа, пока на его территории находится израильская армия. Но генсек ООН заявил, что есть одна страна, которая способна решить эти трудности – это США, которые обладают особым потенциалом и ответственностью.

Напомним, что 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

Читайте также:

Глава Палестины призвал возбудить дела на «израильских военных преступников»

Гутерриш: палестинская администрация должна управлять сектором Газа

Лидер Палестины Аббас заявил о готовности к проведению президентских выборов
#палестина
#хамас
#израиль
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Правительство на 20 лет передало военным часть акватории Азовского моря в Крыму
27 января 2024, 23:54

Правительство РФ на 20 лет передало часть акватории Азовского моря войсковой части в Керчи для обеспечения обороны России и безопасности государства. Соответствующее распоряжение, как пишет ТАСС, уже подписано российским премьером Михаилом Мишустиным.
«Предоставить войсковой части 6942 на 20 лет в обособленное водопользование часть акватории Азовского моря <...> для обеспечения обороны страны и безопасности государства», — говорится в документе.

Уточняется, что войсковая часть обязана будет содержать в исправности гидротехнические объекты в выделенной части акватории. Также исключается возможность использования этих вод юридическими и физическими лицами, в том числе и для рыболовства.

Напомним, что в декабре 2023 года глава Министерства обороны России Сергей Шойгу объявил о создании в Азовском море военно-морского района — также с целью «обеспечения безопасности государства».

Читайте также:

Правительство РФ отложило строительство нескольких крупных федеральных трасс

Правительство РФ одобрило запрет на вылов рыбы Великобританией в Баренцевом море

Правительство РФ утвердило государственную программу развития новых регионов
#военные
#правительство
#керчь
#михаил мишустин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Партия Сары Вагенкнехт предложила ввести мораторий на расширение ЕС
27 января 2024, 21:57

Фото: istockphoto/photosvit

В Берлине прошёл съезд новой левой популистской партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (ССВ). Одним из решений собрания политической организации стало предложение о введении моратория на расширение Евросоюза.
Лидер партии Сара Вагенкнехт также призвала к немедленному прекращению военных действий на Украине и к разрядке вместо гонки вооружений, сообщает The Financial Times.

Программа новой партии, о создании которой её лидер и идейный вдохновитель объявила только в начале января, включает в себя элементы политики левых, например, введение повышенного налога для богатых. Также ССВ придерживается антииммиграционных принципов. Сара Вагенкнехт надеется, что на этом поле её партии удастся конкурировать с крайне правой политической организацией «Альтернатива для Германии» и в конечном итоге лишить её голосов избирателей.

Читайте также:

Съезд партии Вагенкнехт в ФРГ начался с благодарности Красной армии

Немецкая оппозиция заявила о намерении прекратить поставки вооружения на Украину

Новая немецкая оппозиционная партия требует переговоров Москвы и Киева
#гонки
#программа
#лидер
#германия
#партия
#евросоюз
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пять стран приостановили финансирование БАПОР из-за возможных связей с ХАМАС
27 января 2024, 21:12

Фото: istockphoto/Askolds

Вслед за США, Канадой и Великобританией финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) приостановили Финляндия и Италия. Причина заключается в возможных связях этой структуры с радикальной группировкой ХАМАС,
Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер сообщил, что Белый дом приветствует намерение генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша провести тщательное разбирательство по этому поводу. Именно Соединённые Штаты первыми приостановили финансирование агентства из-за возникших подозрений в связях его сотрудников с палестинскими радикалами из ХАМАС.

Ранее появилась информация, что 12 сотрудников БАПОР могут быть косвенно причастны к нападению боевиков ХАМАС на территорию Израиля 7 октября. На период рассмотрения этих предположений и выработки ООН мер реагирования финансирование БАПОР со стороны нескольких стран будет приостановлено.

Читайте также:

Гутерреш срочно направит постановление Международного суда по Израилю в СБ ООН

Полянский: Кислица не участвовал в заседании СБ по Ил-76, чтобы не потерять лицо

Суд ООН постановил, что Израиль должен принять меры для предотвращения геноцида
#сша
#дом
#финансирование
#информация
#оон
#хамас
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин и Лукашенко проведут встречу в воскресенье, сообщил Песков
Песков: Путин и Лукашенко проведут встречу 28 января
27 января 2024, 21:09

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко 28 января проведут встречу в Санкт-Петербурге. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Напомним, что Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург уже сегодня, 27 января. Вместе с Путиным он принял участие в церемонии открытия мемориала в память жертвам геноцида в годы Великой Отечественной войны. А также в ряде других мероприятий, посвящённых 80-летней годовщине полного снятия фашистской блокады Ленинграда.

Отмечается, что общение лидеров в воскресенье продолжился в рамках двусторонней встречи.

Читайте также:

Путин и Лукашенко прибыли на церемонию открытия мемориала в память о жертвах геноцида

Путин и Лукашенко приняли участие в открытии масштабного мемориала в Ленобласти

Путин и Лукашенко проведут заседание Высшего госсовета СГ в Петербурге
#владимир путин
#александр лукашенко
#встреча
#дмитрий песков
#санкт-петербург
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Профсоюз американских пограничников: Белый дом мешает охранять границу США
27 января 2024, 20:50

Фото: istockphoto/Wirestock

Администрация Белого дома делает всё возможное для того, чтобы помешать нормальной охране границ страны. Об этом заявил представитель профсоюза агентов и пограничников американской пограничной службы.
В разговоре с РИА Новости пограничник выразил глубокое сожаление, что Вашингтон наносит такой ущерб процессу охраны границ собственной страны. Ранее сотрудники офиса губернатора Техаса Грега Эббота рассказали, что с 2022 года они переправили в другие районы США более 102 тысяч нелегальных мигрантов. Ещё около полумиллиона нелегалов были задержаны на границе маршалами и рейнджерами штата.

Сам техасский губернатор назвал свой штат форпостом в миграционной войне. Эббот также обвинил президента Соединённых Штатов Джо Байдена в том, что его неумелая миграционная политика привела к кризису в этой сфере.

Читайте также:

Власти Техаса вывезли из штата более 100 тысяч нелегальных мигрантов

Генеральный прокурор Техаса отказался выполнять указания Белого дома

В США рассказали о влиянии конфликта в Техасе на позиции Байдена
#сша
#губернатор
#политика
#страны
#сотрудники
#ущерб
#мигранты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Валентина Матвиенко рассказала, что подарит на 23 февраля Владимиру Путину
27 января 2024, 18:31

Фото: istockphoto/popovaphoto

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко рассказала, что планирует подарить президенту Владимиру Путину на День защитника Отечества. По её словам, это будут тёплые перчатки.
Своими планами относительно подарка для президента председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ поделилась с корреспондентом телеграм-канала SHOT. По её словам, такая мысль пришла ей в голову накануне, 26 января, во время церемонии закладки атомного ледокола «Ленинград» на верфи Балтийского завода в Санкт-Петербурге. Корабль получил имя в честь 80-летнего юбилея полного снятия блокады непокорённого города.

Матвиенко призналась, что она очень опасалась за здоровье президента, который стоял на пронизывающем питерском ветру без шапки и перчаток. Тогда она решила, что обязательно подарит Владимиру Путину перчатки к 23 февраля.

Читайте также:

Исследование: Большинству россиян ничего не подарили на Новый год

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв исполнил желания 5 детей с «Ёлки желаний»

Эксперт по этикету назвала самые неуместные подарки на Новый год
#корабль
#здоровье
#перчатки
#матвиенко
#рф
#владимир путин
#санкт-петербург
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россия сделает всё для искоренения нацизма, заявил Путин
27 января 2024, 18:06

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия сделаёт всё, чтобы искоренить нацизм. Об этом глава государства сообщил на церемонии открытия мемориала в память о жителях СССР, ставших жертвами геноцида в годы Великой Отечественной войны.
Путин подчеркнул, что расследования будут проводиться по всем преступлениям, которые были совершены в годы войны в отношении советских граждан.

Глава государства добавил, что трагедии жителей блокадного Ленинграда и узников нацистских концлагерей останутся свидетельствами чудовищной сути нацизма.

Ранее сообщалось, что Путин вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко прибыл на церемонию открытия мемориала, посвящённого жертвам нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны. Главы государств возложили цветы к памятнику.

Читайте также:

Путин и Лукашенко прибыли на церемонию открытия мемориала в память о жертвах геноцида

Путин возложил цветы к монументу «Мать-Родина» на Пискарёвском кладбище в Петербурге

В Германии заявили, что принимают ответственность за блокаду Ленинграда
#владимир путин
#нацизм
#политика
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф